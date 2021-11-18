Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
https://ru.sputnik.md/20211118/videomost-20-let-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46507247.html
Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
19 ноября в 10.00 видеомост Кишинев – Москва "Двадцать лет со дня подписания Договора о Дружбе и сотрудничестве Молдова-Россия"
2021-11-18T12:22+0200
2021-11-18T13:17+0200
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/05/33499246_0:203:3073:1931_1920x0_80_0_0_1c1cb294ea508ed3c25f3a47a1478fc8.jpg
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.Спикеры ответят на вопросы о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.Участник в Москве: Артем Туров - Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Видеомост будет транслироваться из студии посредством Zoom.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/05/33499246_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_573ac87e756b0203c6a82272e3af452a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ

12:22 18.11.2021 (обновлено: 13:17 18.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПресс-центр Спутник
Пресс-центр Спутник - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
В пятницу, 19 ноября в 10.00 состоится видеомост Кишинев – Москва на тему: "Двадцать лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией".
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.
Спикеры ответят на вопросы о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.
Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.
Участник в Москве: Артем Туров - Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Видеомост будет транслироваться из студии посредством Zoom.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:48Комбинированную вакцину, защищающую от дельта-штамма, готовы выпускать в РФ
13:20Европа поставила "Северный поток — 2" на паузу — и взвинтила себе цены
13:00Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года
12:50Забастовка в Афинах: не работает общественный транспорт
12:22Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
12:16Глава НАЦ отказался выступать в парламенте с отчетом: в чем причина
12:15В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие
12:08Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги
12:02Финансовая блокада или легализация капиталов: Тирасполь и Кишинев снова спорят о деньгах
11:32Падение светящегося объекта над Ижевском попало на видео
11:15Сколько депутатов и сотрудников парламента вакцинированы: ответ спикера
10:57Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
10:32Арабские эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
10:00Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
09:41Где в Кишиневе 18 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:03Транспортники выходят на протест: объявлена дата
09:00Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
08:48Мир за сутки: приговор шаману, "барическая пропасть" и ягоды-спасители
08:30Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество – или не совсем
08:00Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы