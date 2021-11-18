https://ru.sputnik.md/20211118/videomost-20-let-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46507247.html
Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
19 ноября в 10.00 видеомост Кишинев – Москва "Двадцать лет со дня подписания Договора о Дружбе и сотрудничестве Молдова-Россия"
2021-11-18T12:22+0200
2021-11-18T12:22+0200
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в молдове
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.Спикеры ответят на вопросы о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.Участник в Москве: Артем Туров - Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Видеомост будет транслироваться из студии посредством Zoom.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове
Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
12:22 18.11.2021 (обновлено: 13:17 18.11.2021)
В пятницу, 19 ноября в 10.00 состоится видеомост Кишинев – Москва на тему: "Двадцать лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией".
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik.
В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова
, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.
Спикеры ответят на вопросы о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.
Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.
Участник в Москве: Артем Туров - Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Видеомост будет транслироваться из студии посредством Zoom.