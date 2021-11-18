https://ru.sputnik.md/20211118/videomost-20-let-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46507247.html

Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ

Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ

19 ноября в 10.00 видеомост Кишинев – Москва "Двадцать лет со дня подписания Договора о Дружбе и сотрудничестве Молдова-Россия"

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в молдове

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.Спикеры ответят на вопросы о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.Участник в Москве: Артем Туров - Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Видеомост будет транслироваться из студии посредством Zoom.

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2021

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в молдове