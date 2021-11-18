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Влах поблагодарила Чавушоглу за помощь в строительстве стадиона в Комрате
Влах поблагодарила Чавушоглу за помощь в строительстве стадиона в Комрате
В Гагаузии на данный момент продолжается реализация различных проектов, запущенных при помощи Турции.
2021-11-18T21:13+0200
2021-11-18T21:13+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Башкан АТО Гагаузии Ирина Влах встретилась с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который находится с визитом в Молдове 18 ноября. Стороны обсудили проекты, реализуемые в Гагаузии при поддержке Турции.Как рассказали в пресс-службе башкана, на стадии завершения находится строительство спортивного комплекса в Комрате, соответствующего всем стандартам УЕФА и рассчитанного на пять тысяч зрительских мест.Кроме того, началось строительство Индустриального колледжа, который "станет фабрикой инженеров и специалистов в области IT".В городе Вулканешты проводятся работы по обеспечению жителей питьевой водой.Во время встречи Влах поблагодарила Чавушоглу за помощь Молдове в преодолении пандемии в виде оборудования для медицинских учреждений и 70 тысяч доз вакцины против COVID-19.По словам Влах, внутренних ресурсов Гагаузии недостаточно для таких проектов, и без помощи партнеров, как Турция, власти не справились бы.
https://ru.sputnik.md/20211118/popesku-chavushoglu-podpisali-plan-konsultatsii-mezhdu-mid-na-2022-2023-god-46514338.html
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в молдове, молдова, гагаузия, ирина влах, мевлют чавушоглу, мид турции

Влах поблагодарила Чавушоглу за помощь в строительстве стадиона в Комрате

21:13 18.11.2021
© SputnikAstăzi a fost prezentat proiectul complexului educațional din Comrat Macheta complexului educațional care urmează să fie construit în Comrat
Astăzi a fost prezentat proiectul complexului educațional din Comrat Macheta complexului educațional care urmează să fie construit în Comrat - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Гагаузии на данный момент продолжается реализация различных проектов, запущенных при помощи Турции.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Башкан АТО Гагаузии Ирина Влах встретилась с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который находится с визитом в Молдове 18 ноября.
Стороны обсудили проекты, реализуемые в Гагаузии при поддержке Турции.
Как рассказали в пресс-службе башкана, на стадии завершения находится строительство спортивного комплекса в Комрате, соответствующего всем стандартам УЕФА и рассчитанного на пять тысяч зрительских мест.
Кроме того, началось строительство Индустриального колледжа, который "станет фабрикой инженеров и специалистов в области IT".
В городе Вулканешты проводятся работы по обеспечению жителей питьевой водой.
Во время встречи Влах поблагодарила Чавушоглу за помощь Молдове в преодолении пандемии в виде оборудования для медицинских учреждений и 70 тысяч доз вакцины против COVID-19.

"Мы благодарны Турции за щедрую помощь. Отдельно мы благодарим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за теплое отношение к нам. Проекты, реализуемые с помощью Турции, нацелены на решение острых социальных проблем, как отток молодежи и падение рождаемости", - заявила на встрече Влах.

По словам Влах, внутренних ресурсов Гагаузии недостаточно для таких проектов, и без помощи партнеров, как Турция, власти не справились бы.
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