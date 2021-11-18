https://ru.sputnik.md/20211118/zabastovka-afinakh-ne-rabotaet-obschestvennyy-transport-46502126.html
Забастовка в Афинах: не работает общественный транспорт
Забастовка в Афинах: не работает общественный транспорт
Работники общественного транспорта греческой столицы вышли на суточную стачку.
2021-11-18T12:50+0200
2021-11-18T12:50+0200
2021-11-18T12:50+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Транспортники в Афинах объявили забастовку, общественный транспорт в городе не работает, передает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.Забастовка объявлена на 24 часа, работники метро и трамваев протестуют против гибели 41-летнего сотрудника, требуя усилить меры охраны труда.Как сообщается, трагедия произошла 16 ноября. На линии наземного метро в Афинах рельсошлифовальный вагон столкнулся с поездом, ранения получили трое сотрудников, один из них впоследствии скончался. Вагон из-за поломки тормозов не могли остановить, и он столкнулся со специально выставленным на его пути поездом.Таким образом, 18 ноября в Афинах автобусы будут ходить только с 9 утра до 9 вечера, водители троллейбусов бастуют с 13 часов до 15 часов.Ранее еще один случай гибели рабочего на производстве произошел на пирсах Cosco в порту Пирея. Бастующие напомнили властям и об этой трагедии, требуя полного расследования причин аварии и наказания виновных.Ограничения на въезд в центр Афин из-за стачки отменены полицией. В обычные дни, по четным датам месяца въезд разрешен машинам с четными номерами, в нечетные – с нечетными.
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в мире, транспорт, греция, забастовка, афины
Забастовка в Афинах: не работает общественный транспорт
Работники общественного транспорта греческой столицы вышли на суточную стачку.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik.
Транспортники в Афинах объявили забастовку, общественный транспорт в городе не работает, передает РИА Новости
со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT.
Забастовка объявлена на 24 часа, работники метро и трамваев протестуют против гибели 41-летнего сотрудника, требуя усилить меры охраны труда.
Как сообщается, трагедия произошла 16 ноября. На линии наземного метро в Афинах рельсошлифовальный вагон столкнулся с поездом, ранения получили трое сотрудников, один из них впоследствии скончался. Вагон из-за поломки тормозов не могли остановить, и он столкнулся со специально выставленным на его пути поездом.
Таким образом, 18 ноября в Афинах автобусы будут ходить только с 9 утра до 9 вечера, водители троллейбусов бастуют с 13 часов до 15 часов.
Ранее еще один случай гибели рабочего на производстве произошел на пирсах Cosco в порту Пирея. Бастующие напомнили властям и об этой трагедии, требуя полного расследования причин аварии и наказания виновных.
Ограничения на въезд в центр Афин из-за стачки отменены полицией. В обычные дни, по четным датам месяца въезд разрешен машинам с четными номерами, в нечетные – с нечетными.