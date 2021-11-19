https://ru.sputnik.md/20211119/-covid-sertifikat-es-informatsiya-tretia-doza-vaktsina-46553947.html
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
2021-11-19T21:41+0200
2021-11-19T21:41+0200
2021-11-19T21:41+0200
коронавирус
сертификат
вакцина
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddebb905f638d7895095ff80a03e9e07.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Европейский союз рассматривает внесение информации о дополнительной третьей дозе вакцины против коронавируса в COVID-сертификат, передает РИА Новости. Это необходимо для подтверждения его действия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."Сейчас этот вопрос обсуждается со странами-членами Евросоюза, ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний) в рамках адаптации действующих правил. Речь еще идет, в принципе, о сроках действия коронавирусного сертификата - пока нет утвержденного срока его действия. Возможно, большая ясность появится в ближайшие дни", - сообщил он.Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов вводилась сроком на один год, однако в настоящее время в ЕС уже началось обсуждение возможного продления данной меры после июля 2022 года.В ЕС с 16 ноября признают COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.
https://ru.sputnik.md/20211115/evrokomissiya-priznala-moldavskie-covid-sertifikaty-46425467.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa50b8ea87d75589c3ebb3bf23693c37.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сертификат, вакцина, европейский союз
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
Сертификаты, выданные в Молдове, признают в ЕС с 16 ноября.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
Европейский союз рассматривает внесение информации о дополнительной третьей дозе вакцины против коронавируса в COVID-сертификат, передает РИА Новости
. Это необходимо для подтверждения его действия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"Сейчас этот вопрос обсуждается со странами-членами Евросоюза, ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний) в рамках адаптации действующих правил. Речь еще идет, в принципе, о сроках действия коронавирусного сертификата - пока нет утвержденного срока его действия. Возможно, большая ясность появится в ближайшие дни", - сообщил он.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.
В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов вводилась сроком на один год, однако в настоящее время в ЕС уже началось обсуждение возможного продления данной меры после июля 2022 года.
В ЕС с 16 ноября признают COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.