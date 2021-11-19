https://ru.sputnik.md/20211119/-covid-sertifikat-es-informatsiya-tretia-doza-vaktsina-46553947.html

В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины

В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины

В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины

2021-11-19T21:41+0200

2021-11-19T21:41+0200

2021-11-19T21:41+0200

коронавирус

сертификат

вакцина

европейский союз

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Европейский союз рассматривает внесение информации о дополнительной третьей дозе вакцины против коронавируса в COVID-сертификат, передает РИА Новости. Это необходимо для подтверждения его действия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."Сейчас этот вопрос обсуждается со странами-членами Евросоюза, ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний) в рамках адаптации действующих правил. Речь еще идет, в принципе, о сроках действия коронавирусного сертификата - пока нет утвержденного срока его действия. Возможно, большая ясность появится в ближайшие дни", - сообщил он.Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов вводилась сроком на один год, однако в настоящее время в ЕС уже началось обсуждение возможного продления данной меры после июля 2022 года.В ЕС с 16 ноября признают COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.

https://ru.sputnik.md/20211115/evrokomissiya-priznala-moldavskie-covid-sertifikaty-46425467.html

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сертификат, вакцина, европейский союз