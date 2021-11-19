Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211119/-covid-sertifikat-es-informatsiya-tretia-doza-vaktsina-46553947.html
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
2021-11-19T21:41+0200
2021-11-19T21:41+0200
коронавирус
сертификат
вакцина
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddebb905f638d7895095ff80a03e9e07.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Европейский союз рассматривает внесение информации о дополнительной третьей дозе вакцины против коронавируса в COVID-сертификат, передает РИА Новости. Это необходимо для подтверждения его действия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд."Сейчас этот вопрос обсуждается со странами-членами Евросоюза, ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний) в рамках адаптации действующих правил. Речь еще идет, в принципе, о сроках действия коронавирусного сертификата - пока нет утвержденного срока его действия. Возможно, большая ясность появится в ближайшие дни", - сообщил он.Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов вводилась сроком на один год, однако в настоящее время в ЕС уже началось обсуждение возможного продления данной меры после июля 2022 года.В ЕС с 16 ноября признают COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.
https://ru.sputnik.md/20211115/evrokomissiya-priznala-moldavskie-covid-sertifikaty-46425467.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa50b8ea87d75589c3ebb3bf23693c37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сертификат, вакцина, европейский союз

В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины

21:41 19.11.2021
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© ANDREAS SOLARO
Подписаться на
Сертификаты, выданные в Молдове, признают в ЕС с 16 ноября.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Европейский союз рассматривает внесение информации о дополнительной третьей дозе вакцины против коронавируса в COVID-сертификат, передает РИА Новости. Это необходимо для подтверждения его действия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"Сейчас этот вопрос обсуждается со странами-членами Евросоюза, ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний) в рамках адаптации действующих правил. Речь еще идет, в принципе, о сроках действия коронавирусного сертификата - пока нет утвержденного срока его действия. Возможно, большая ясность появится в ближайшие дни", - сообщил он.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.
В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов вводилась сроком на один год, однако в настоящее время в ЕС уже началось обсуждение возможного продления данной меры после июля 2022 года.
В ЕС с 16 ноября признают COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Коронавирус
Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты
15 ноября, 15:32
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:21Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
22:06Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию
21:41В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
21:13Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
20:45Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move
20:17Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:03Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования
19:40Гаврилица прокомментировала большой внешний долг в госбюджете на 2022 год
19:12Дайджест недели: почему произойдет разочарование граждан в политике PAS
18:43Санду – об экспорте Молдовы в Россию и работе межправкомиссии
18:15Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
17:48Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
17:39В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
17:19Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов
17:02Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
16:47Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
16:29Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
16:08В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
15:47В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
15:30Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка