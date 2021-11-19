https://ru.sputnik.md/20211119/agentstvo-medikamenty-moldova-vydalo-avtorizatsiyu-na-27-novykh-preparatov-46536661.html

Агентство по лекарствам Молдовы выдало разрешение на 27 новых препаратов

Агентство по лекарствам Молдовы выдало разрешение на 27 новых препаратов

Специализированная комиссия при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы выдала авторизацию на 92 фармацевтических препарата, 27 из которых новые для местного рынка.

2021-11-19T11:15+0200

2021-11-19T11:15+0200

2021-11-19T12:19+0200

общество

молдова

лекарства

авторизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563600_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_722a98724298377ea4bbeae6885959c0.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Специализированная комиссия при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы выдала разрешение на 92 фармацевтических препарата, 27 из которых - новые для местного рынка.Среди прочего речь идет об индийском препарате, который используется для лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза или туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, не поддающегося стандартному лечению (для взрослых пациентов); немецком медикаменте для лечения от эссенциальной гипертензии (для взрослых), а также артериальной гипертензии (для детей в возрасте от 6 до 18 лет); лекарстве для лечения от гипертонической болезни в качестве дополнительной терапии (для взрослых).Комиссия также решила приостановить процедуру авторизации трех препаратов в связи с тем, что в установленные законом сроки не были устранены неточности, выявленные при подаче пакета документов.В то же время принято отрицательное заключение экспертов Комиссии в отношении четырех препаратов по таким причинам, как: неаргументированные клинические испытания, отсутствие клинических испытаний, которые продемонстрировали бы безопасность и эффективность, а также оптимальная доза эффективности и отсутствие подтверждения регистрации продукта в стране происхождения."Члены Комиссии утвердили разрешение на проведение пяти клинических исследований первой, второй и третьей фаз. Что касается текущих клинических исследований, то девять из них были обновлены с поправками", – отметили в Агентстве.В начале сентября у Агентства по лекарствам и медицинским изделиям сменился директор - структуру возглавил Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, лекарства, авторизация