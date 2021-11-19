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Агентство по лекарствам Молдовы выдало разрешение на 27 новых препаратов
Агентство по лекарствам Молдовы выдало разрешение на 27 новых препаратов
Специализированная комиссия при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы выдала авторизацию на 92 фармацевтических препарата, 27 из которых новые для местного рынка.
2021-11-19T11:15+0200
2021-11-19T12:19+0200
общество
молдова
лекарства
авторизация
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Специализированная комиссия при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы выдала разрешение на 92 фармацевтических препарата, 27 из которых - новые для местного рынка.Среди прочего речь идет об индийском препарате, который используется для лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза или туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, не поддающегося стандартному лечению (для взрослых пациентов); немецком медикаменте для лечения от эссенциальной гипертензии (для взрослых), а также артериальной гипертензии (для детей в возрасте от 6 до 18 лет); лекарстве для лечения от гипертонической болезни в качестве дополнительной терапии (для взрослых).Комиссия также решила приостановить процедуру авторизации трех препаратов в связи с тем, что в установленные законом сроки не были устранены неточности, выявленные при подаче пакета документов.В то же время принято отрицательное заключение экспертов Комиссии в отношении четырех препаратов по таким причинам, как: неаргументированные клинические испытания, отсутствие клинических испытаний, которые продемонстрировали бы безопасность и эффективность, а также оптимальная доза эффективности и отсутствие подтверждения регистрации продукта в стране происхождения."Члены Комиссии утвердили разрешение на проведение пяти клинических исследований первой, второй и третьей фаз. Что касается текущих клинических исследований, то девять из них были обновлены с поправками", – отметили в Агентстве.В начале сентября у Агентства по лекарствам и медицинским изделиям сменился директор - структуру возглавил Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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Алена Матвеева
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молдова, лекарства, авторизация

Агентство по лекарствам Молдовы выдало разрешение на 27 новых препаратов

11:15 19.11.2021 (обновлено: 12:19 19.11.2021)
© Sputnik / Mihai Carausлекарства
лекарства - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Алена Матвеева
Все материалы
В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям выдали разрешение на ввоз в Молдову порядка 100 препаратов.
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Специализированная комиссия при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы выдала разрешение на 92 фармацевтических препарата, 27 из которых - новые для местного рынка.
Среди прочего речь идет об индийском препарате, который используется для лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза или туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, не поддающегося стандартному лечению (для взрослых пациентов); немецком медикаменте для лечения от эссенциальной гипертензии (для взрослых), а также артериальной гипертензии (для детей в возрасте от 6 до 18 лет); лекарстве для лечения от гипертонической болезни в качестве дополнительной терапии (для взрослых).
Комиссия также решила приостановить процедуру авторизации трех препаратов в связи с тем, что в установленные законом сроки не были устранены неточности, выявленные при подаче пакета документов.
В то же время принято отрицательное заключение экспертов Комиссии в отношении четырех препаратов по таким причинам, как: неаргументированные клинические испытания, отсутствие клинических испытаний, которые продемонстрировали бы безопасность и эффективность, а также оптимальная доза эффективности и отсутствие подтверждения регистрации продукта в стране происхождения.
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"Члены Комиссии утвердили разрешение на проведение пяти клинических исследований первой, второй и третьей фаз. Что касается текущих клинических исследований, то девять из них были обновлены с поправками", – отметили в Агентстве.
В начале сентября у Агентства по лекарствам и медицинским изделиям сменился директор - структуру возглавил Драгош Гуцу – эксперт в области менеджмента и управления бизнесом.
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