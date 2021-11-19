https://ru.sputnik.md/20211119/avstriya-vvodit-natsionalnyy-lokdaun-iz-za-covid-19-46543975.html

Австрия вводит национальный локдаун из-за COVID-19

Австрия вводит национальный локдаун из-за COVID-19

С понедельника в стране уже действует один локдаун - для невакцинированных.

2021-11-19T14:45+0200

2021-11-19T14:45+0200

2021-11-19T14:57+0200

коронавирус

в мире

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/02/33464227_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_cb6f82f7e4a59faa5a145a9e31aaf17d.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. О введении с 22 ноября в Австрии национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом в пятницу заявил канцлер страны Александер Шелленберг, передает РИА Новости.Заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями. По словам канцлера, австрийские власти провели длительную работу, чтобы стимулировать непривитых граждан к вакцинации и при этом не ограничивать привитых, но эти попытки не увенчались успехом.Пострадавшие сферы получат финансовую поддержку от государства, отметил он.На время локдауна в Австрии закроют почти все (магазины, рестораны, отели, фитнес-центры, салоны красоты и так далее), кроме продуктовых магазинов и аптек, банковских и почтовых отделений. Также вводится круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины. Школы и детские сады продолжат работу, однако власти призывают граждан по возможности оставлять детей дома, отмечает источник.В Австрии с 15 ноября уже действует локдаун - для непривитых от коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, растет суточная заболеваемость, отделения реанимации испытывают повышенную нагрузку.

https://ru.sputnik.md/20211119/premer-gretsii-predlozhil-priznavat-kovid-sertifikat-posle-tretey-privivki-46531984.html

австрия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, австрия