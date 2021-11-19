Коронавирус
Австрия вводит национальный локдаун из-за COVID-19
14:45 19.11.2021 (обновлено: 14:57 19.11.2021)
© Sputnik / Philipp Brem / Перейти в фотобанкПожилой мужчина в медицинской маске во время отдыха в одном из парков в Вене
© Sputnik / Philipp Brem/
С понедельника в стране уже действует один локдаун - для невакцинированных.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. О введении с 22 ноября в Австрии национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом в пятницу заявил канцлер страны Александер Шелленберг, передает РИА Новости.
Заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями. По словам канцлера, австрийские власти провели длительную работу, чтобы стимулировать непривитых граждан к вакцинации и при этом не ограничивать привитых, но эти попытки не увенчались успехом.
Заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями. По словам канцлера, австрийские власти провели длительную работу, чтобы стимулировать непривитых граждан к вакцинации и при этом не ограничивать привитых, но эти попытки не увенчались успехом.
"С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится", - заявил Шелленберг.
Пострадавшие сферы получат финансовую поддержку от государства, отметил он.
На время локдауна в Австрии закроют почти все (магазины, рестораны, отели, фитнес-центры, салоны красоты и так далее), кроме продуктовых магазинов и аптек, банковских и почтовых отделений. Также вводится круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины. Школы и детские сады продолжат работу, однако власти призывают граждан по возможности оставлять детей дома, отмечает источник.
В Австрии с 15 ноября уже действует локдаун - для непривитых от коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, растет суточная заболеваемость, отделения реанимации испытывают повышенную нагрузку.
На время локдауна в Австрии закроют почти все (магазины, рестораны, отели, фитнес-центры, салоны красоты и так далее), кроме продуктовых магазинов и аптек, банковских и почтовых отделений. Также вводится круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины. Школы и детские сады продолжат работу, однако власти призывают граждан по возможности оставлять детей дома, отмечает источник.
В Австрии с 15 ноября уже действует локдаун - для непривитых от коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, растет суточная заболеваемость, отделения реанимации испытывают повышенную нагрузку.