https://ru.sputnik.md/20211119/bayden-pod-anesteziey--komu-pereydut-polnomochiya-46558522.html

Байден под анестезией – кому перейдут полномочия

Байден под анестезией – кому перейдут полномочия

Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис

2021-11-19T21:13+0200

2021-11-19T21:13+0200

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в мире

полномочия

джо байден

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, передает РИА Новости. Это связано с медицинским обследованием, включающем анестезию. Байден в пятницу будет находиться в больнице, где ему проведут колоноскопию, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Это станет первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти в США, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Это также станет первым случаем, когда представительница женского пола в США, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства."Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - говорится в письменном заявлении Псаки.Она также указала, что во второй половине дня в пятницу Белый дом опубликует письменный отчет о состоянии здоровья главы государства по итогам медобследования. Пока Байден будет находиться под действием анестезии, вице-президент США будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома, добавила Псаки.

https://ru.sputnik.md/20211029/dzho-baydena-rim-46032484.html

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