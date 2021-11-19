Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211119/bayden-pod-anesteziey--komu-pereydut-polnomochiya-46558522.html
Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис
2021-11-19T21:13+0200
2021-11-19T21:13+0200
в мире
полномочия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44819986_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_73a143ffeb554c55021fdb2b497bb3a0.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, передает РИА Новости. Это связано с медицинским обследованием, включающем анестезию. Байден в пятницу будет находиться в больнице, где ему проведут колоноскопию, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Это станет первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти в США, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Это также станет первым случаем, когда представительница женского пола в США, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства."Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - говорится в письменном заявлении Псаки.Она также указала, что во второй половине дня в пятницу Белый дом опубликует письменный отчет о состоянии здоровья главы государства по итогам медобследования. Пока Байден будет находиться под действием анестезии, вице-президент США будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома, добавила Псаки.
https://ru.sputnik.md/20211029/dzho-baydena-rim-46032484.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44819986_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_dba8b0fc7fd6341caed875f6db39ddba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, полномочия, джо байден

Байден под анестезией – кому перейдут полномочия

21:13 19.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Впервые в истории США представительница женского пола, пусть и на короткий срок, сосредоточит в своих руках полномочия президента.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, передает РИА Новости. Это связано с медицинским обследованием, включающем анестезию. Байден в пятницу будет находиться в больнице, где ему проведут колоноскопию, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Это станет первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти в США, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Это также станет первым случаем, когда представительница женского пола в США, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.
"Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - говорится в письменном заявлении Псаки.
Она также указала, что во второй половине дня в пятницу Белый дом опубликует письменный отчет о состоянии здоровья главы государства по итогам медобследования. Пока Байден будет находиться под действием анестезии, вице-президент США будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома, добавила Псаки.
Президент США Джо Байден прибывает на встречу с Папой Франциском в Ватикане - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
Автомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме
29 октября, 23:25
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:21Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
22:06Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию
21:41В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
21:13Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
20:45Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move
20:17Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:03Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования
19:40Гаврилица прокомментировала большой внешний долг в госбюджете на 2022 год
19:12Дайджест недели: почему произойдет разочарование граждан в политике PAS
18:43Санду – об экспорте Молдовы в Россию и работе межправкомиссии
18:15Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
17:48Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
17:39В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
17:19Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов
17:02Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
16:47Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
16:29Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
16:08В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
15:47В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
15:30Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка