https://ru.sputnik.md/20211119/bayden-pod-anesteziey--komu-pereydut-polnomochiya-46558522.html
Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис
2021-11-19T21:13+0200
2021-11-19T21:13+0200
2021-11-19T21:13+0200
в мире
полномочия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44819986_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_73a143ffeb554c55021fdb2b497bb3a0.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, передает РИА Новости. Это связано с медицинским обследованием, включающем анестезию. Байден в пятницу будет находиться в больнице, где ему проведут колоноскопию, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Это станет первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти в США, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Это также станет первым случаем, когда представительница женского пола в США, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства."Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - говорится в письменном заявлении Псаки.Она также указала, что во второй половине дня в пятницу Белый дом опубликует письменный отчет о состоянии здоровья главы государства по итогам медобследования. Пока Байден будет находиться под действием анестезии, вице-президент США будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома, добавила Псаки.
https://ru.sputnik.md/20211029/dzho-baydena-rim-46032484.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44819986_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_dba8b0fc7fd6341caed875f6db39ddba.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, полномочия, джо байден
Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
Впервые в истории США представительница женского пола, пусть и на короткий срок, сосредоточит в своих руках полномочия президента.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
Американский президент Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, передает РИА Новости
. Это связано с медицинским обследованием, включающем анестезию. Байден в пятницу будет находиться в больнице, где ему проведут колоноскопию, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Это станет первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти в США, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Это также станет первым случаем, когда представительница женского пола в США, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.
"Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - говорится в письменном заявлении Псаки.
Она также указала, что во второй половине дня в пятницу Белый дом опубликует письменный отчет о состоянии здоровья главы государства по итогам медобследования. Пока Байден будет находиться под действием анестезии, вице-президент США будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома, добавила Псаки.