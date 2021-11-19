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Безпалько: о 20 годах дружбы и сотрудничества Молдовы и России
Безпалько: о 20 годах дружбы и сотрудничества Молдовы и России
Эксперт поделился, как можно отпраздновать договор, подписанный Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года.
2021-11-19T09:00+0200
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Безпалько: как отметить 20 лет дружбы и сотрудничества Молдовы и России
Безпалько: как отметить 20 лет дружбы и сотрудничества Молдовы и России
За этот год отношения Молдовы и России претерпели заметные трансформации. С одной стороны, катастроф между нашими странами не происходило, - если не считать сложных переговоров по газу, которые увенчались контрактом на 5 лет и особыми условиями для Молдовы, а с другой стороны, - и дружбы особой между нами нет. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.В день 20-летия молдавско-российской дружбы и сотрудничества стоит вспомнить, как наши страны дружно и хорошо жили. И в советское время, и во времена Российской империи Молдова всегда была щедрым краем, где процветали разные народы, и куда в начале 90-х годов пришла война, - заключил Безпалько.
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Безпалько: о 20 годах дружбы и сотрудничества Молдовы и России

09:00 19.11.2021
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Безпалько: как отметить 20 лет дружбы и сотрудничества Молдовы и России
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт поделился своим видением того, как можно отпраздновать юбилей молдавско-российского Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного Владимиром Ворониным и Владимиром Путиным 19 ноября 2001 года.
За этот год отношения Молдовы и России претерпели заметные трансформации. С одной стороны, катастроф между нашими странами не происходило, - если не считать сложных переговоров по газу, которые увенчались контрактом на 5 лет и особыми условиями для Молдовы, а с другой стороны, - и дружбы особой между нами нет. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Тренды, на которые ориентируется молдавская элита, - прозападные и не соответствуют ожиданиям как минимум половины граждан страны. Актуальным остается приднестровское урегулирование, которое разделяет Молдавию. Пока решения конфликта нет, а риторика молдавской элиты носит воинственный характер", - говорит эксперт.

В день 20-летия молдавско-российской дружбы и сотрудничества стоит вспомнить, как наши страны дружно и хорошо жили. И в советское время, и во времена Российской империи Молдова всегда была щедрым краем, где процветали разные народы, и куда в начале 90-х годов пришла война, - заключил Безпалько.
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