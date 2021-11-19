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Безпалько: о 20 годах дружбы и сотрудничества Молдовы и России

Безпалько: о 20 годах дружбы и сотрудничества Молдовы и России

Эксперт поделился, как можно отпраздновать договор, подписанный Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года.

2021-11-19T09:00+0200

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Безпалько: как отметить 20 лет дружбы и сотрудничества Молдовы и России Безпалько: как отметить 20 лет дружбы и сотрудничества Молдовы и России

За этот год отношения Молдовы и России претерпели заметные трансформации. С одной стороны, катастроф между нашими странами не происходило, - если не считать сложных переговоров по газу, которые увенчались контрактом на 5 лет и особыми условиями для Молдовы, а с другой стороны, - и дружбы особой между нами нет. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.В день 20-летия молдавско-российской дружбы и сотрудничества стоит вспомнить, как наши страны дружно и хорошо жили. И в советское время, и во времена Российской империи Молдова всегда была щедрым краем, где процветали разные народы, и куда в начале 90-х годов пришла война, - заключил Безпалько.

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2021

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове