https://ru.sputnik.md/20211119/daydzhest-nedeli-pochemu-proizoydet-razocharovanie-grazhdan-v-politike-pas-46539036.html

Дайджест недели: почему произойдет разочарование граждан в политике PAS

Дайджест недели: почему произойдет разочарование граждан в политике PAS

Эксперты в радиоэфире проанализировали действия правящей партии и рассказали, ошибаются ли политики, находящиеся у руля власти. 19.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-19T19:12+0200

2021-11-19T19:12+0200

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Урекян: в каком случае PAS ждет успех Урекян: в каком случае PAS ждет успех

Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы

Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей

Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. На фоне непрекращающегося роста цен у многих граждан страны вряд ли находится повод для оптимизма. После подорожания природного газа для бытовых потребителей грядут очередные неприятные сюрпризы: увеличение счетов за центральное отопление и электроэнергию, а затем и цен на продукты питания и товары первой необходимости. Почему правительство не может сдержать рост цен и темпы инфляции? Почему правящие политики так часто ошибаются? Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дали отечественные эксперты. Списывая вину на мировые процессыПервые 100 дней правительства партии "Действие и солидарность" (PAS) спровоцировали хаос во всех сферах молдавской экономики. Такую оценку дал депутат ПСРМ Петру Бурдужа правительству Натальи Гаврилицы.Парламентарий заявил, что за эти три месяца отмечен значительный рост цен, спровоцирован беспрецедентный газовый кризис, приведший к удвоению тарифов для граждан, усугубился финансовый кризис, страдает внешняя торговля, а экономические агенты не получают поддержки государства. В 2021 году в Молдове отмечен самый высокий уровень инфляции за последние пять лет – 8,8%, и это без учета выросшего тарифа на природный газ, тепло и электричество.За ростом цен с ужасом наблюдает вся страна, среди них и те, кто получает относительно достойную по молдавским меркам зарплату, которая, согласно новым тарифам, будет практически полностью уходить на оплату всего, начиная с газа и заканчивая хлебом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала депутат парламента Блока коммунистов и социалистов, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инга Сибова."Правящая партия Молдовы PAS объясняет рост цен мировой тенденцией, и они продолжают кормить своего избирателя сказками в духе "цены растут везде" и "в этом никто не виноват". Но для этого и существует правительство, которое обязано думать о том, как смягчить ценовую нагрузку и уберечь население от серьезных потрясений", - считает эксперт.Сибова напомнила, что цены на бензин и дизельное топливо в Молдове, за исключением последних дней, продолжают галопирующий рост, что у некоторых вызывает смех, у кого-то – сарказм, а многие впадают в отчаяние, поскольку обычный человек не может обеспечить себя бензином по старой цене на год вперед."Похоже, многие еще не осознали тяжесть положения. Компания Termoelectrica уже направила запрос на повышение тарифа на отопление в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) на 58% за гигакалорию, но горечь разочарования наступит тогда, когда люди получат счета за декабрь", - заключила депутат.Эффективности в работе не хватаетПричины слабой экономики и неэффективного государства в Молдове кроются в том, что в нашей стране слабо представлены патриотические силы в политике. Ведущие молдавские политические силы – явно или скрыто – разыгрывают геополитическую карту, в то время как необходимо работать и защищать интересы своей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-вице-премьер Виктор Степанюк.В данном случае, пояснил Степанюк, политологи анализируют управленческие механизмы с точки зрения стабильности, поскольку только стабильная власть может разработать конкретный план действий, предложить его на рассмотрение обществу, проголосовать за него, а также посоветоваться со специалистами, гражданским обществом и оппозицией."Такую практику внедрили у себя Швеция, Германия, Финляндия, а коммунистический Китай разработал по западной модели механизмы коллективного обсуждения вопросов, проблем и публичной политики с другими политическими партиями, которых в Китае около 100. К сожалению, в Молдове отсутствует культура взаимодействия между различными политическими силами", – заключил собеседник.Стойкий запах авторитаризмаПолитический аналитик Корнелиу Чуря сравнил стиль управления двух лидеров (Владимира Воронина и Майи Санду), в чьих руках за все годы независимости страны оказывалась практически абсолютная власть - контроль над правительством и парламентом. Эксперт также обозначил принципиальное заблуждение Майи Санду в работе с государственной системой.Лидер Партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин был настолько уверен в своем авторитете и в том, что ему удастся построить полуавторитарный режим, что находил новые кадры и назначал кандидатов в правительство не из числа Партии коммунистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря."Надо признать, что сложность с построением полуавторитарного или авторитарного режима Майи Санду и создает состояние нервозности. В этой ситуации партия "Действие и солидарность" (PAS) и Майя Санду нуждаются в лояльных и преданных людях, иначе у них не будет уверенности в том, что люди, с которыми они работают, будут выполнять указания партии PAS", - сказал собеседник.Но, по мнению Чури, в отличие от Владимира Воронина, который знал, как заставить систему работать на Партию коммунистов и что уговорить человека – это намного эффективнее, нежели его сломать, Майя Санду, объявив захваченную ею систему врагом, рушит эту систему.Чуря убежден, что война с мифической системой чревата тем, что "тебе могут указать на кого-то и заставить упечь мнимого врага за решетку, поскольку идеология Майи Санду в партии PAS делает ее режим похожим на устрашающее, но неэффективное чудовище, от которого она в последнее время самоустранилась"."Изначальные условия борьбы с коррупцией в Молдове от Майи Санду невыполнимы, именно поэтому борьба с генеральным прокурором Александром Стояногло обернулась внутренней разборкой кланов, которая пока выгодна PAS. Однако скоро это может превратиться в нечто еще более уродливое и опасное, и партия PAS это не сможет контролировать", – заключил собеседник.Счета за отопление - как козыри в политике страныКак утверждают некоторые отечественные политические аналитики, рейтинг партии "Действие и солидарность" (PAS) может обрушиться после того, как граждане получат счета за централизованное отопление, которые вряд ли их порадуют, скорее - сильно огорчат.А предпосылки к подорожаниям есть. Национальное агентство по регулированию в энергетике должно будет пересмотреть тариф на отопление. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык."В последующий период мы обязаны пересмотреть тариф на отопление, так как "Термоэлектрика" – самый большой потребитель природного газа", – заявил Калмык.Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересчитало тариф на газ до конца 2021 года. Итоговая цифра на декабрь получилась ниже, чем утвержденная в ноябре. Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте регулятора.Так, тариф на газ может снизиться примерно на два лея, до 8,16 лея за кубометр газа без учета НДС (8161 лей за тысячу кубометров).В проект решения, опубликованный на официальном сайте, заложена закупочная цена в 307,99 доллара (вместо цены в 450 долларов, представленной "Молдовагазом" в ноябре).Цена пересчитана по курсу 17,69 лея за доллар США. В ноябре считали по 17,90.Ожидается, что проект вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, политика, майя санду, ошибки