https://ru.sputnik.md/20211119/dogovor-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey--strategicheskiy-dokument-46548264.html
Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
Депутаты парламентов двух стран обсудили в прямом эфире значение Договора
2021-11-19T16:47+0200
2021-11-19T16:47+0200
2021-11-19T17:33+0200
общество
россия
молдова
договор
дружба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46534262_306:202:3005:1720_1920x0_80_0_0_186e32f51686892bd6ba7ed7e262224c.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова состоялся видеомост, посвященный годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.В московской студии был депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, в пресс-центре Sputnik Молдова – депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский."За период, прошедший с момента подписания Договора, в отношениях между нашими странами были разные периоды. Но самое главное заключается в том, что неизменным остается прочный фундамент: наши общие история и вера, общие ценности, гуманитарное сотрудничество, которое на протяжении всего этого времени только набирает обороты. Тот факт, что для Российской Федерации Республика Молдова является близкой, дружественной страной, подтверждается и нашей совместной работой на различных интеграционных площадках в рамках СНГ. А скажем, участие представителей Молдовы в статусе наблюдателей в работе формирующегося Евразийского экономического союза предоставило России дополнительную возможность оказать экономическую помощь республике, в частности, в рамках мер поддержки молдавских производителей", – сказал Туров.Депутат Госдумы почеркнул особо: Россия считает взаимоотношения с Молдовой не просто дружескими, но стратегическими. Об этом, по мнению Турова, свидетельствовали и прошедшие на днях переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Нику Попеску. У Молдовы и России по-прежнему огромное количество точек соприкосновения, общих интересов, именно поэтому, говорит Туров, так важно и впредь сохранять долгосрочные добрососедские отношения.Российский парламентарий также отметил традиционно дружеское отношение к России огромной части населения Молдовы, остающееся таковой несмотря ни на какую политическую конъюнктуру."К руководству Молдовой приходят различные политические силы, и Россия всегда с уважением относится к выбору молдавского народа. Более того, мы ни разу не позволили себе вмешаться во внутренние дела республики, в отличие, к слову, от некоторых западных стран. Но я считаю, что и нынешней молдавской власти, регулярно заявляющей о своих проевропейских устремлениях, следует помнить, что на каждых выборах как минимум половина молдавских избирателей отдают свои голоса силам, которые выступают за евразийскую интеграцию и тесные отношения с Россией. Мне кажется, если нынешнее руководство Молдовы искренне желает проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, ему следует внимательно прислушиваться к голосу тех своих сограждан, которые считают российский народ братским", – заявил Туров.Взвешенный же подход России, утверждает депутат Госдумы, в очередной раз был продемонстрирован в ходе беспрецедентного энергетического кризиса, с которым Молдова столкнулась некоторое время назад."Думаю, никто не сможет отрицать, что в этой непростой ситуации Россия в очередной раз, полностью в духе дружбы, пошла навстречу Молдове. Многие страны в ходе разразившего энергетического кризиса стали заложниками своего же решения отказаться от долгосрочных контрактов в пользу разовых биржевых закупок. Решение руководства России и "Газпрома", несмотря на конъюнктуру цен в Европе, предоставить Молдове значительную скидку на газ – было, в сущности, гуманитарным шагом. Тем более странным кажется тот факт, что руководство Молдовы сочло необходимым поблагодарить за помощь в преодолении кризиса не Россию, а "западных партнеров", не имевших к этому никакого отношения", – заявил российский парламентарий.Тем не менее Туров продолжает верить в способность нынешней молдавской власти во главе с президентом Санду "вести взвешенную политику и не разделять молдавское общество".Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Адриан Лебединский подчеркнул, что с сегодняшнего дня Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой остается действующим еще как минимум на десятилетие."Как мы знаем, если ни одна из сторон не выступает с инициативой о его расторжении, Договор о дружбе автоматически продлевается еще на десять лет. Несомненно, это очень важный документ для взаимоотношений России и Молдовы, он закрепляет очевидное: дружбу двух народов, которая развилась на протяжении веков. Молдавский и русский народы всегда оказывались рядом в самые тяжелые исторические периоды, уверен, так будет и впредь", - сказал Лебединский.Молдово-российский Договор о дружбе Лебединский считает полным и сбалансированным документом, в котором прописано взаимодействие двух стран фактически во всех существующих сферах – "от образования до экономики, от экологии до медицины, от культуры до социальной сферы".При этом Лебединский отметил, что для полноценного функционирования молдавского государства ему жизненно необходимо вести разновекторную внешнюю политику."Надеюсь, что в ближайшее время межгосударственное общение продолжится хотя бы на уровне межправкомисии и встреч вице-премьеров. К сожалению, на визит в Москву Майи Санду или Натальи Гаврилицы пока рассчитывать не приходится", – утверждает молдавский депутат.Действия молдавского президента, с его точки зрения, обусловлены давлением со стороны неких третьих сил, стремящихся исключить всякое присутствие России в Молдове."Госпожа Санду отмечалась в антироссийской риторике задолго до того, как заняла кресло президента. Но я думаю, что в ее окружении есть люди, которые способны убедить главу государства в том, что разрыв отношений с Россией будет иметь для Молдовы самые тяжелые последствия", – считает Лебединский.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.
https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html
https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-ne-vizhu-problem-naraschivanii-tovarooborota-russia-46542972.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46534262_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e15377f813ad83d96e0e9d8de246c9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
россия, молдова, договор, дружба
Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
16:47 19.11.2021 (обновлено: 17:33 19.11.2021)
Депутаты парламентов двух стран обсудили в прямом эфире значение Договора в день 20-летия его подписания.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
В пятницу, 19 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова
состоялся видеомост, посвященный годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.
В московской студии был депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, в пресс-центре Sputnik Молдова
– депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.
"За период, прошедший с момента подписания Договора, в отношениях между нашими странами были разные периоды. Но самое главное заключается в том, что неизменным остается прочный фундамент: наши общие история и вера, общие ценности, гуманитарное сотрудничество, которое на протяжении всего этого времени только набирает обороты. Тот факт, что для Российской Федерации Республика Молдова является близкой, дружественной страной, подтверждается и нашей совместной работой на различных интеграционных площадках в рамках СНГ. А скажем, участие представителей Молдовы в статусе наблюдателей в работе формирующегося Евразийского экономического союза предоставило России дополнительную возможность оказать экономическую помощь республике, в частности, в рамках мер поддержки молдавских производителей", – сказал Туров.
Депутат Госдумы почеркнул особо: Россия считает взаимоотношения с Молдовой не просто дружескими, но стратегическими. Об этом, по мнению Турова, свидетельствовали и прошедшие на днях переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Нику Попеску. У Молдовы и России по-прежнему огромное количество точек соприкосновения, общих интересов, именно поэтому, говорит Туров, так важно и впредь сохранять долгосрочные добрососедские отношения.
Российский парламентарий также отметил традиционно дружеское отношение к России огромной части населения Молдовы, остающееся таковой несмотря ни на какую политическую конъюнктуру.
"К руководству Молдовой приходят различные политические силы, и Россия всегда с уважением относится к выбору молдавского народа. Более того, мы ни разу не позволили себе вмешаться во внутренние дела республики, в отличие, к слову, от некоторых западных стран. Но я считаю, что и нынешней молдавской власти, регулярно заявляющей о своих проевропейских устремлениях, следует помнить, что на каждых выборах как минимум половина молдавских избирателей отдают свои голоса силам, которые выступают за евразийскую интеграцию и тесные отношения с Россией. Мне кажется, если нынешнее руководство Молдовы искренне желает проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, ему следует внимательно прислушиваться к голосу тех своих сограждан, которые считают российский народ братским", – заявил Туров.
Взвешенный же подход России, утверждает депутат Госдумы, в очередной раз был продемонстрирован в ходе беспрецедентного энергетического кризиса, с которым Молдова столкнулась некоторое время назад.
"Думаю, никто не сможет отрицать, что в этой непростой ситуации Россия в очередной раз, полностью в духе дружбы, пошла навстречу Молдове. Многие страны в ходе разразившего энергетического кризиса стали заложниками своего же решения отказаться от долгосрочных контрактов в пользу разовых биржевых закупок. Решение руководства России и "Газпрома", несмотря на конъюнктуру цен в Европе, предоставить Молдове значительную скидку на газ – было, в сущности, гуманитарным шагом. Тем более странным кажется тот факт, что руководство Молдовы сочло необходимым поблагодарить за помощь в преодолении кризиса не Россию, а "западных партнеров", не имевших к этому никакого отношения", – заявил российский парламентарий.
Тем не менее Туров продолжает верить в способность нынешней молдавской власти во главе с президентом Санду "вести взвешенную политику и не разделять молдавское общество".
Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Адриан Лебединский подчеркнул, что с сегодняшнего дня Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой остается действующим еще как минимум на десятилетие.
"Как мы знаем, если ни одна из сторон не выступает с инициативой о его расторжении, Договор о дружбе автоматически продлевается еще на десять лет. Несомненно, это очень важный документ для взаимоотношений России и Молдовы, он закрепляет очевидное: дружбу двух народов, которая развилась на протяжении веков. Молдавский и русский народы всегда оказывались рядом в самые тяжелые исторические периоды, уверен, так будет и впредь", - сказал Лебединский.
Молдово-российский Договор о дружбе Лебединский считает полным и сбалансированным документом, в котором прописано взаимодействие двух стран фактически во всех существующих сферах – "от образования до экономики, от экологии до медицины, от культуры до социальной сферы".
При этом Лебединский отметил, что для полноценного функционирования молдавского государства ему жизненно необходимо вести разновекторную внешнюю политику.
"Надеюсь, что в ближайшее время межгосударственное общение продолжится хотя бы на уровне межправкомисии и встреч вице-премьеров. К сожалению, на визит в Москву Майи Санду или Натальи Гаврилицы пока рассчитывать не приходится", – утверждает молдавский депутат.
Действия молдавского президента, с его точки зрения, обусловлены давлением со стороны неких третьих сил, стремящихся исключить всякое присутствие России в Молдове.
"Госпожа Санду отмечалась в антироссийской риторике задолго до того, как заняла кресло президента. Но я думаю, что в ее окружении есть люди, которые способны убедить главу государства в том, что разрыв отношений с Россией будет иметь для Молдовы самые тяжелые последствия", – считает Лебединский.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.