https://ru.sputnik.md/20211119/dogovor-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey--strategicheskiy-dokument-46548264.html

Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ

Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ

Депутаты парламентов двух стран обсудили в прямом эфире значение Договора

2021-11-19T16:47+0200

2021-11-19T16:47+0200

2021-11-19T17:33+0200

общество

россия

молдова

договор

дружба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46534262_306:202:3005:1720_1920x0_80_0_0_186e32f51686892bd6ba7ed7e262224c.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова состоялся видеомост, посвященный годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.В московской студии был депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, в пресс-центре Sputnik Молдова – депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский."За период, прошедший с момента подписания Договора, в отношениях между нашими странами были разные периоды. Но самое главное заключается в том, что неизменным остается прочный фундамент: наши общие история и вера, общие ценности, гуманитарное сотрудничество, которое на протяжении всего этого времени только набирает обороты. Тот факт, что для Российской Федерации Республика Молдова является близкой, дружественной страной, подтверждается и нашей совместной работой на различных интеграционных площадках в рамках СНГ. А скажем, участие представителей Молдовы в статусе наблюдателей в работе формирующегося Евразийского экономического союза предоставило России дополнительную возможность оказать экономическую помощь республике, в частности, в рамках мер поддержки молдавских производителей", – сказал Туров.Депутат Госдумы почеркнул особо: Россия считает взаимоотношения с Молдовой не просто дружескими, но стратегическими. Об этом, по мнению Турова, свидетельствовали и прошедшие на днях переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Нику Попеску. У Молдовы и России по-прежнему огромное количество точек соприкосновения, общих интересов, именно поэтому, говорит Туров, так важно и впредь сохранять долгосрочные добрососедские отношения.Российский парламентарий также отметил традиционно дружеское отношение к России огромной части населения Молдовы, остающееся таковой несмотря ни на какую политическую конъюнктуру."К руководству Молдовой приходят различные политические силы, и Россия всегда с уважением относится к выбору молдавского народа. Более того, мы ни разу не позволили себе вмешаться во внутренние дела республики, в отличие, к слову, от некоторых западных стран. Но я считаю, что и нынешней молдавской власти, регулярно заявляющей о своих проевропейских устремлениях, следует помнить, что на каждых выборах как минимум половина молдавских избирателей отдают свои голоса силам, которые выступают за евразийскую интеграцию и тесные отношения с Россией. Мне кажется, если нынешнее руководство Молдовы искренне желает проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, ему следует внимательно прислушиваться к голосу тех своих сограждан, которые считают российский народ братским", – заявил Туров.Взвешенный же подход России, утверждает депутат Госдумы, в очередной раз был продемонстрирован в ходе беспрецедентного энергетического кризиса, с которым Молдова столкнулась некоторое время назад."Думаю, никто не сможет отрицать, что в этой непростой ситуации Россия в очередной раз, полностью в духе дружбы, пошла навстречу Молдове. Многие страны в ходе разразившего энергетического кризиса стали заложниками своего же решения отказаться от долгосрочных контрактов в пользу разовых биржевых закупок. Решение руководства России и "Газпрома", несмотря на конъюнктуру цен в Европе, предоставить Молдове значительную скидку на газ – было, в сущности, гуманитарным шагом. Тем более странным кажется тот факт, что руководство Молдовы сочло необходимым поблагодарить за помощь в преодолении кризиса не Россию, а "западных партнеров", не имевших к этому никакого отношения", – заявил российский парламентарий.Тем не менее Туров продолжает верить в способность нынешней молдавской власти во главе с президентом Санду "вести взвешенную политику и не разделять молдавское общество".Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Адриан Лебединский подчеркнул, что с сегодняшнего дня Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой остается действующим еще как минимум на десятилетие."Как мы знаем, если ни одна из сторон не выступает с инициативой о его расторжении, Договор о дружбе автоматически продлевается еще на десять лет. Несомненно, это очень важный документ для взаимоотношений России и Молдовы, он закрепляет очевидное: дружбу двух народов, которая развилась на протяжении веков. Молдавский и русский народы всегда оказывались рядом в самые тяжелые исторические периоды, уверен, так будет и впредь", - сказал Лебединский.Молдово-российский Договор о дружбе Лебединский считает полным и сбалансированным документом, в котором прописано взаимодействие двух стран фактически во всех существующих сферах – "от образования до экономики, от экологии до медицины, от культуры до социальной сферы".При этом Лебединский отметил, что для полноценного функционирования молдавского государства ему жизненно необходимо вести разновекторную внешнюю политику."Надеюсь, что в ближайшее время межгосударственное общение продолжится хотя бы на уровне межправкомисии и встреч вице-премьеров. К сожалению, на визит в Москву Майи Санду или Натальи Гаврилицы пока рассчитывать не приходится", – утверждает молдавский депутат.Действия молдавского президента, с его точки зрения, обусловлены давлением со стороны неких третьих сил, стремящихся исключить всякое присутствие России в Молдове."Госпожа Санду отмечалась в антироссийской риторике задолго до того, как заняла кресло президента. Но я думаю, что в ее окружении есть люди, которые способны убедить главу государства в том, что разрыв отношений с Россией будет иметь для Молдовы самые тяжелые последствия", – считает Лебединский.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.

https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html

https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-ne-vizhu-problem-naraschivanii-tovarooborota-russia-46542972.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

россия, молдова, договор, дружба