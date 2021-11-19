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Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
Депутаты парламентов двух стран обсудили в прямом эфире значение Договора
2021-11-19T16:47+0200
2021-11-19T17:33+0200
общество
россия
молдова
договор
дружба
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова состоялся видеомост, посвященный годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.В московской студии был депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, в пресс-центре Sputnik Молдова – депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский."За период, прошедший с момента подписания Договора, в отношениях между нашими странами были разные периоды. Но самое главное заключается в том, что неизменным остается прочный фундамент: наши общие история и вера, общие ценности, гуманитарное сотрудничество, которое на протяжении всего этого времени только набирает обороты. Тот факт, что для Российской Федерации Республика Молдова является близкой, дружественной страной, подтверждается и нашей совместной работой на различных интеграционных площадках в рамках СНГ. А скажем, участие представителей Молдовы в статусе наблюдателей в работе формирующегося Евразийского экономического союза предоставило России дополнительную возможность оказать экономическую помощь республике, в частности, в рамках мер поддержки молдавских производителей", – сказал Туров.Депутат Госдумы почеркнул особо: Россия считает взаимоотношения с Молдовой не просто дружескими, но стратегическими. Об этом, по мнению Турова, свидетельствовали и прошедшие на днях переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Нику Попеску. У Молдовы и России по-прежнему огромное количество точек соприкосновения, общих интересов, именно поэтому, говорит Туров, так важно и впредь сохранять долгосрочные добрососедские отношения.Российский парламентарий также отметил традиционно дружеское отношение к России огромной части населения Молдовы, остающееся таковой несмотря ни на какую политическую конъюнктуру."К руководству Молдовой приходят различные политические силы, и Россия всегда с уважением относится к выбору молдавского народа. Более того, мы ни разу не позволили себе вмешаться во внутренние дела республики, в отличие, к слову, от некоторых западных стран. Но я считаю, что и нынешней молдавской власти, регулярно заявляющей о своих проевропейских устремлениях, следует помнить, что на каждых выборах как минимум половина молдавских избирателей отдают свои голоса силам, которые выступают за евразийскую интеграцию и тесные отношения с Россией. Мне кажется, если нынешнее руководство Молдовы искренне желает проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, ему следует внимательно прислушиваться к голосу тех своих сограждан, которые считают российский народ братским", – заявил Туров.Взвешенный же подход России, утверждает депутат Госдумы, в очередной раз был продемонстрирован в ходе беспрецедентного энергетического кризиса, с которым Молдова столкнулась некоторое время назад."Думаю, никто не сможет отрицать, что в этой непростой ситуации Россия в очередной раз, полностью в духе дружбы, пошла навстречу Молдове. Многие страны в ходе разразившего энергетического кризиса стали заложниками своего же решения отказаться от долгосрочных контрактов в пользу разовых биржевых закупок. Решение руководства России и "Газпрома", несмотря на конъюнктуру цен в Европе, предоставить Молдове значительную скидку на газ – было, в сущности, гуманитарным шагом. Тем более странным кажется тот факт, что руководство Молдовы сочло необходимым поблагодарить за помощь в преодолении кризиса не Россию, а "западных партнеров", не имевших к этому никакого отношения", – заявил российский парламентарий.Тем не менее Туров продолжает верить в способность нынешней молдавской власти во главе с президентом Санду "вести взвешенную политику и не разделять молдавское общество".Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Адриан Лебединский подчеркнул, что с сегодняшнего дня Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой остается действующим еще как минимум на десятилетие."Как мы знаем, если ни одна из сторон не выступает с инициативой о его расторжении, Договор о дружбе автоматически продлевается еще на десять лет. Несомненно, это очень важный документ для взаимоотношений России и Молдовы, он закрепляет очевидное: дружбу двух народов, которая развилась на протяжении веков. Молдавский и русский народы всегда оказывались рядом в самые тяжелые исторические периоды, уверен, так будет и впредь", - сказал Лебединский.Молдово-российский Договор о дружбе Лебединский считает полным и сбалансированным документом, в котором прописано взаимодействие двух стран фактически во всех существующих сферах – "от образования до экономики, от экологии до медицины, от культуры до социальной сферы".При этом Лебединский отметил, что для полноценного функционирования молдавского государства ему жизненно необходимо вести разновекторную внешнюю политику."Надеюсь, что в ближайшее время межгосударственное общение продолжится хотя бы на уровне межправкомисии и встреч вице-премьеров. К сожалению, на визит в Москву Майи Санду или Натальи Гаврилицы пока рассчитывать не приходится", – утверждает молдавский депутат.Действия молдавского президента, с его точки зрения, обусловлены давлением со стороны неких третьих сил, стремящихся исключить всякое присутствие России в Молдове."Госпожа Санду отмечалась в антироссийской риторике задолго до того, как заняла кресло президента. Но я думаю, что в ее окружении есть люди, которые способны убедить главу государства в том, что разрыв отношений с Россией будет иметь для Молдовы самые тяжелые последствия", – считает Лебединский.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.
https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html
https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-ne-vizhu-problem-naraschivanii-tovarooborota-russia-46542972.html
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Дмитрий Терехов
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россия, молдова, договор, дружба

Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ

16:47 19.11.2021 (обновлено: 17:33 19.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausАдриан Лебединский
Адриан Лебединский - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Депутаты парламентов двух стран обсудили в прямом эфире значение Договора в день 20-летия его подписания.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова состоялся видеомост, посвященный годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.
В московской студии был депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, в пресс-центре Sputnik Молдова – депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский.
"За период, прошедший с момента подписания Договора, в отношениях между нашими странами были разные периоды. Но самое главное заключается в том, что неизменным остается прочный фундамент: наши общие история и вера, общие ценности, гуманитарное сотрудничество, которое на протяжении всего этого времени только набирает обороты. Тот факт, что для Российской Федерации Республика Молдова является близкой, дружественной страной, подтверждается и нашей совместной работой на различных интеграционных площадках в рамках СНГ. А скажем, участие представителей Молдовы в статусе наблюдателей в работе формирующегося Евразийского экономического союза предоставило России дополнительную возможность оказать экономическую помощь республике, в частности, в рамках мер поддержки молдавских производителей", – сказал Туров.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Артем Туров.
Депутат Государственной Думы РФ Артем Туров. - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Депутат Государственной Думы РФ Артем Туров.
© Sputnik / Алексей Куденко
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Депутат Госдумы почеркнул особо: Россия считает взаимоотношения с Молдовой не просто дружескими, но стратегическими. Об этом, по мнению Турова, свидетельствовали и прошедшие на днях переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Нику Попеску. У Молдовы и России по-прежнему огромное количество точек соприкосновения, общих интересов, именно поэтому, говорит Туров, так важно и впредь сохранять долгосрочные добрососедские отношения.
Российский парламентарий также отметил традиционно дружеское отношение к России огромной части населения Молдовы, остающееся таковой несмотря ни на какую политическую конъюнктуру.
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Договору о дружбе между Молдовой и Россией – 20 лет
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"К руководству Молдовой приходят различные политические силы, и Россия всегда с уважением относится к выбору молдавского народа. Более того, мы ни разу не позволили себе вмешаться во внутренние дела республики, в отличие, к слову, от некоторых западных стран. Но я считаю, что и нынешней молдавской власти, регулярно заявляющей о своих проевропейских устремлениях, следует помнить, что на каждых выборах как минимум половина молдавских избирателей отдают свои голоса силам, которые выступают за евразийскую интеграцию и тесные отношения с Россией. Мне кажется, если нынешнее руководство Молдовы искренне желает проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, ему следует внимательно прислушиваться к голосу тех своих сограждан, которые считают российский народ братским", – заявил Туров.
Взвешенный же подход России, утверждает депутат Госдумы, в очередной раз был продемонстрирован в ходе беспрецедентного энергетического кризиса, с которым Молдова столкнулась некоторое время назад.
"Думаю, никто не сможет отрицать, что в этой непростой ситуации Россия в очередной раз, полностью в духе дружбы, пошла навстречу Молдове. Многие страны в ходе разразившего энергетического кризиса стали заложниками своего же решения отказаться от долгосрочных контрактов в пользу разовых биржевых закупок. Решение руководства России и "Газпрома", несмотря на конъюнктуру цен в Европе, предоставить Молдове значительную скидку на газ – было, в сущности, гуманитарным шагом. Тем более странным кажется тот факт, что руководство Молдовы сочло необходимым поблагодарить за помощь в преодолении кризиса не Россию, а "западных партнеров", не имевших к этому никакого отношения", – заявил российский парламентарий.
Тем не менее Туров продолжает верить в способность нынешней молдавской власти во главе с президентом Санду "вести взвешенную политику и не разделять молдавское общество".
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Адриан Лебединский подчеркнул, что с сегодняшнего дня Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой остается действующим еще как минимум на десятилетие.
"Как мы знаем, если ни одна из сторон не выступает с инициативой о его расторжении, Договор о дружбе автоматически продлевается еще на десять лет. Несомненно, это очень важный документ для взаимоотношений России и Молдовы, он закрепляет очевидное: дружбу двух народов, которая развилась на протяжении веков. Молдавский и русский народы всегда оказывались рядом в самые тяжелые исторические периоды, уверен, так будет и впредь", - сказал Лебединский.
Молдово-российский Договор о дружбе Лебединский считает полным и сбалансированным документом, в котором прописано взаимодействие двух стран фактически во всех существующих сферах – "от образования до экономики, от экологии до медицины, от культуры до социальной сферы".
При этом Лебединский отметил, что для полноценного функционирования молдавского государства ему жизненно необходимо вести разновекторную внешнюю политику.
© Sputnik / Mihai CarausАдриан Лебединский
Адриан Лебединский - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Адриан Лебединский
© Sputnik / Mihai Caraus
"Надеюсь, что в ближайшее время межгосударственное общение продолжится хотя бы на уровне межправкомисии и встреч вице-премьеров. К сожалению, на визит в Москву Майи Санду или Натальи Гаврилицы пока рассчитывать не приходится", – утверждает молдавский депутат.
Действия молдавского президента, с его точки зрения, обусловлены давлением со стороны неких третьих сил, стремящихся исключить всякое присутствие России в Молдове.
"Госпожа Санду отмечалась в антироссийской риторике задолго до того, как заняла кресло президента. Но я думаю, что в ее окружении есть люди, которые способны убедить главу государства в том, что разрыв отношений с Россией будет иметь для Молдовы самые тяжелые последствия", – считает Лебединский.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией подписан президентами Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным 19 ноября 2001 года. Документ опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.
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