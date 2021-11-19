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Жуткое ДТП в Греции: пострадали мигранты, водитель - уроженец Молдовы
Жуткое ДТП в Греции: пострадали мигранты, водитель - уроженец Молдовы
Автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов, уходя от преследования полиции, попал в аварию на шоссе Эгнатия.
2021-11-19T10:48+0200
2021-11-19T10:48+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Серьезная автомобильная авария произошла на севере Греции. При попытке скрыться от полиции, водитель на высокой скорости не справился с управлением, в результате микроавтобус Citroen C5 перевернулся и врезался в навес у проезжей части на шоссе Эгнатия, сообщает греческое издание "Прото тема".Как отмечается, водитель, уроженец Молдовы, двигался из Города комотини в город Ксанти, перевозя в микроавтобусе 14 нелегальных мигрантов. Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, он набрал скорость и совершил резкий поворот, спровоцировав ДТП. В результате семь человек погибли на месте, еще шесть получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Комотини. Еще два человека с легкими ранениями госпитализированы в медучреждение в Ксанти, сообщает издание.Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла. Чтобы извлечь пострадавших, потребовалась помощь спасателей. По оценке полиции, водитель незаконно перевозил иммигрантов вглубь страны, - пишет "Прото тема".Начато расследование. Личность и гражданство всех пострадавших в ДТП устанавливаются.
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Ирина Каруш
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в мире, молдова, греция, дтп

Жуткое ДТП в Греции: пострадали мигранты, водитель - уроженец Молдовы

10:48 19.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAccident rutier
Accident rutier - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов, уходя от преследования полиции, попал в аварию.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Серьезная автомобильная авария произошла на севере Греции. При попытке скрыться от полиции, водитель на высокой скорости не справился с управлением, в результате микроавтобус Citroen C5 перевернулся и врезался в навес у проезжей части на шоссе Эгнатия, сообщает греческое издание "Прото тема".
Как отмечается, водитель, уроженец Молдовы, двигался из Города комотини в город Ксанти, перевозя в микроавтобусе 14 нелегальных мигрантов. Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, он набрал скорость и совершил резкий поворот, спровоцировав ДТП.
В результате семь человек погибли на месте, еще шесть получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Комотини. Еще два человека с легкими ранениями госпитализированы в медучреждение в Ксанти, сообщает издание.

Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла. Чтобы извлечь пострадавших, потребовалась помощь спасателей.

По оценке полиции, водитель незаконно перевозил иммигрантов вглубь страны, - пишет "Прото тема".
Начато расследование. Личность и гражданство всех пострадавших в ДТП устанавливаются.
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