https://ru.sputnik.md/20211119/dvustoronnie-otnosheniya-moldovy-nuzhdayutsya-novom-impulse-dodon-46533001.html

Додон: двусторонним отношениям Молдовы и России нужен новый импульс

Додон: двусторонним отношениям Молдовы и России нужен новый импульс

Пятый президент Молдовы высказался об отношениям Молдовы и России в день годовщины подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Двусторонним отношениям Молдовы и России нужен новый импульс, чтобы восстановить сотрудничество в различных областях. Такое заявление содержится в опубликованном в пятницу обращении экс-президента Молдовы и лидера Партии социалистов Игоря Додона по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как отметил политик, за эти два десятилетия в двусторонних отношениях произошли "качественные изменения, обусловленные значительными сдвигами в региональном геополитическом "ландшафте" и внутриполитической жизни Молдовы.В то же время Додон считает необходимым сохранение традиционных исторических, культурных, семейных ценностей в двух странах. По его словам, необходимо восстановить и продолжить реализацию всех совместных проектов. Молдове необходимо более активно участвовать во всех проектах интеграции на постсоветском пространстве, в частности, в Зоне свободной торговли стран СНГ.Как напомнил экс-президент, за 20 лет республика несколько раз пережила изменения внешнеполитического курса, столкнулась с рядом социально-экономических, политических и демографических трудностей. "Но все это время, несмотря на возникавшие вызовы, рядом с Молдовой непременно была и остается Россия, следуя букве и духу Большого Договора, который сохраняет свое значение и позволяет Молдове и России развивать отношения в интересах наших стран и народов", - уточнил политик. Додон подчеркнул, что Молдова должна быть в общем экономическом и цивилизационном пространстве с Россией.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.В документ включено 33 статьи, в каждой из них говорится о различных сферах деятельности, в которых стороны будут сотрудничать. Речь идет об экономической сфере, торговле, культуре, социальным вопросам, обмене информацией и другом.

https://ru.sputnik.md/20211119/ispolnyaetsya-dvadtsat-let-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46524305.html

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в молдове, россия, молдова, игорь додон