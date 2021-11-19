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Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро
Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро
Бывший министр спорта проходит по делу о взятке в размере 200 000 евро вместе с бывшим директором Спортивного центра по подготовке национальных сборных.
2021-11-19T13:00+0200
2021-11-19T13:06+0200
нац
сергей афанасенко
коррупция
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура подозревают экс-министра молодежи и спорта в получении взятки в размере 200 000 евро в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ. В то время эту должность в правительстве премьера Кирилла Габурича занимал Сергей Афанасенко.Речь идет о деле, в котором фигурирует бывший директор Спортивного центра подготовки национальных сборных (CSPLN), который был задержан несколькими днями ранее.По версии следствия, сумму в 200 000 евро чиновникам заплатили за передачу в пользование земельного участка на улице Дечебал 72/2, принадлежащего Спортивному центру и Министерству спорта, с последующей передачей его из публичной в частную собственность.Преступление было совершено в 2015 году, в период, когда подозреваемые занимали должности главы Центра подготовки спортсменов и министра по делам молодежи и спорта.На основании накопленных материалов сотрудники НАЦ и прокуратура утром 19 ноября провели обыски в доме, офисе и машине бывшего министра.В случае признания виновным экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под следствием.
https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-moldovy-uvolil-direktora-tsentra-po-borbe-s-korruptsiey-46522479.html
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нац, сергей афанасенко, коррупция, в молдове

Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро

13:00 19.11.2021 (обновлено: 13:06 19.11.2021)
© facebook.com/afanasenco.sergheiСергей Афанасенко
Сергей Афанасенко - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Бывший министр спорта проходит по делу о взятке в размере 200 000 евро вместе с бывшим директором Спортивного центра по подготовке национальных сборных.
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура подозревают экс-министра молодежи и спорта в получении взятки в размере 200 000 евро в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ. В то время эту должность в правительстве премьера Кирилла Габурича занимал Сергей Афанасенко.
Речь идет о деле, в котором фигурирует бывший директор Спортивного центра подготовки национальных сборных (CSPLN), который был задержан несколькими днями ранее.
"В ходе расследования было установлено, что бывший глава CSPLN действовал в соучастии с бывшим министром молодежи и спорта, и деньги были разделены между ними", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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По версии следствия, сумму в 200 000 евро чиновникам заплатили за передачу в пользование земельного участка на улице Дечебал 72/2, принадлежащего Спортивному центру и Министерству спорта, с последующей передачей его из публичной в частную собственность.

"Чтобы уладить необходимые формальности, глава Центра подготовки спортсменов попросил 200 000 евро. Деньги он получил от заявителя прямо в своем рабочем кабинете. Хотя по закону земли в публичной собственности не могут быть отчуждены, чиновник согласился заключить контракт и помочь хозяйствующему субъекту вступить во владение участком", - рассказывают в НАЦ.

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Преступление было совершено в 2015 году, в период, когда подозреваемые занимали должности главы Центра подготовки спортсменов и министра по делам молодежи и спорта.
На основании накопленных материалов сотрудники НАЦ и прокуратура утром 19 ноября провели обыски в доме, офисе и машине бывшего министра.
В случае признания виновным экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под следствием.
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