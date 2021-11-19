https://ru.sputnik.md/20211119/eks-ministru-sporta-moldovy-do-15-let-tyurmy-vzyatku-200-tysyach-evro-46543122.html

Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро

Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро

Бывший министр спорта проходит по делу о взятке в размере 200 000 евро вместе с бывшим директором Спортивного центра по подготовке национальных сборных.

2021-11-19T13:00+0200

2021-11-19T13:00+0200

2021-11-19T13:06+0200

нац

сергей афанасенко

коррупция

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/871/46/8714632_0:96:1000:659_1920x0_80_0_0_616dbe0857c75848583f7d763dc3180f.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура подозревают экс-министра молодежи и спорта в получении взятки в размере 200 000 евро в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба НАЦ. В то время эту должность в правительстве премьера Кирилла Габурича занимал Сергей Афанасенко.Речь идет о деле, в котором фигурирует бывший директор Спортивного центра подготовки национальных сборных (CSPLN), который был задержан несколькими днями ранее.По версии следствия, сумму в 200 000 евро чиновникам заплатили за передачу в пользование земельного участка на улице Дечебал 72/2, принадлежащего Спортивному центру и Министерству спорта, с последующей передачей его из публичной в частную собственность.Преступление было совершено в 2015 году, в период, когда подозреваемые занимали должности главы Центра подготовки спортсменов и министра по делам молодежи и спорта.На основании накопленных материалов сотрудники НАЦ и прокуратура утром 19 ноября провели обыски в доме, офисе и машине бывшего министра.В случае признания виновным экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под следствием.

https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-moldovy-uvolil-direktora-tsentra-po-borbe-s-korruptsiey-46522479.html

https://ru.sputnik.md/20211117/byvshiy-glava-agentstva-gosudarstvennykh-uslug-zaderzhan-46474257.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нац, сергей афанасенко, коррупция, в молдове