https://ru.sputnik.md/20211119/ekspert-sandu-ne-khvataet-znaniy-o-protsesse-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-46558673.html

Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования

Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования

Риторика властей Молдовы в адрес Левобережья направлена в первую очередь на внутреннего, молдавского потребителя

2021-11-19T20:03+0200

2021-11-19T20:03+0200

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политика

приднестровье

молдова

выборы

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Все значимые договоренности между сторонами подписаны лидерами Молдовы и Приднестровья - заявил директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков в ответ на слова Майи Санду о том, что "молдавские власти не признают политические события на левом берегу Днестра". Приднестровский эксперт напомнил, что в переговорном процессе нет иных подходов, кроме равенства сторон на всех уровнях. Более того, утверждает Широков, поскольку все предыдущие договоренности заключались конкретными главами Молдовы и Приднестровья, значит, и новые договоренности (а альтернативы им нет) будут также разработаны и подписаны с участием высшего руководства сторон."Возникает стойкое ощущение, что внутриполитические проблемы для любой молдавской власти уже давно являются большим приоритетом, чем приднестровское урегулирование. Отсюда и риторика, направленная в большей степени на внутреннего потребители и пустующее место главного переговорщика от Молдовы", - считает Широков.Напомним, президент Санду, отвечая 19 ноября на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет.Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.Выборы руководителя Приднестровья пройдут 12 декабря.

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приднестровье, молдова, выборы, майя санду