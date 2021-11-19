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https://ru.sputnik.md/20211119/ekspert-sandu-ne-khvataet-znaniy-o-protsesse-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-46558673.html
Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования
Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования
Риторика властей Молдовы в адрес Левобережья направлена в первую очередь на внутреннего, молдавского потребителя
2021-11-19T20:03+0200
2021-11-19T20:36+0200
политика
приднестровье
молдова
выборы
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Все значимые договоренности между сторонами подписаны лидерами Молдовы и Приднестровья - заявил директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков в ответ на слова Майи Санду о том, что "молдавские власти не признают политические события на левом берегу Днестра". Приднестровский эксперт напомнил, что в переговорном процессе нет иных подходов, кроме равенства сторон на всех уровнях. Более того, утверждает Широков, поскольку все предыдущие договоренности заключались конкретными главами Молдовы и Приднестровья, значит, и новые договоренности (а альтернативы им нет) будут также разработаны и подписаны с участием высшего руководства сторон."Возникает стойкое ощущение, что внутриполитические проблемы для любой молдавской власти уже давно являются большим приоритетом, чем приднестровское урегулирование. Отсюда и риторика, направленная в большей степени на внутреннего потребители и пустующее место главного переговорщика от Молдовы", - считает Широков.Напомним, президент Санду, отвечая 19 ноября на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет.Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.Выборы руководителя Приднестровья пройдут 12 декабря.
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приднестровье, молдова, выборы, майя санду

Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования

20:03 19.11.2021 (обновлено: 20:36 19.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausVarnița
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Риторика властей Молдовы в адрес Левобережья направлена в первую очередь на внутреннего, молдавского потребителя, считает приднестровский политолог.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Все значимые договоренности между сторонами подписаны лидерами Молдовы и Приднестровья - заявил директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков в ответ на слова Майи Санду о том, что "молдавские власти не признают политические события на левом берегу Днестра".

Попытка поставить под сомнение легитимность политических процессов в Приднестровье говорит не столько о неопытности Санду как политика, сколько об отсутствии элементарных знаний о процессе приднестровского урегулирования.

Сергей Широков - Sputnik Молдова
Сергей Широков
Директор бюро политических исследований "Медиатор"
Приднестровский эксперт напомнил, что в переговорном процессе нет иных подходов, кроме равенства сторон на всех уровнях. Более того, утверждает Широков, поскольку все предыдущие договоренности заключались конкретными главами Молдовы и Приднестровья, значит, и новые договоренности (а альтернативы им нет) будут также разработаны и подписаны с участием высшего руководства сторон.
"Возникает стойкое ощущение, что внутриполитические проблемы для любой молдавской власти уже давно являются большим приоритетом, чем приднестровское урегулирование. Отсюда и риторика, направленная в большей степени на внутреннего потребители и пустующее место главного переговорщика от Молдовы", - считает Широков.
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Maia Sandu
© Sputnik / Mihai Caraus
Напомним, президент Санду, отвечая 19 ноября на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет.
Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
Выборы руководителя Приднестровья пройдут 12 декабря.
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