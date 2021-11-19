Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211119/energocom-poprosil-nare-uvelichit-tarif-na-elektroenergiyu-46561121.html
Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию
Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию
В запросе, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что CET Nord и Termoelectrica потребовали повысить тариф на электроэнергию.
2021-11-19T22:06+0200
2021-11-19T22:06+0200
тарифы
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/14/21/142131_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7050b5df276242150db5f11c55776942.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Государственный центральный поставщик электроэнергии Energocom попросил НАРЭ повысить тариф на поставку электроэнергии до 2,42 леев за кВт-ч. Запрос компании опубликован на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).В запросе, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что CET Nord и Termoelectrica потребовали повысить тариф на электроэнергию, которую они продают Energocom, соответственно, компания потребовала увеличить тариф на продажу этой электроэнергии поставщикам. "В случае вступления в силу новых тарифов на производство электроэнергии с 1 ноября 2021 года, возникает необходимость утверждения новой цены на электроэнергию для Energocom. В противном случае, Energocom не сможет оплачивать счета за электроэнергию, произведенную CET Nord и Termoelectrica, накапливая значительные долги", — говорится в обращении компании Energocom.В связи с этим предприятие попросило НАРЭ увеличить тариф на поставку электроэнергии с 1,51 лея до 2,42 леев за кВт-ч. Новые тарифы, согласно запросу, должны действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.Напомним, Termoelectrica официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев, на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС), таким образом тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, увеличится на 650 лей за гигакалорию, то есть до 1772 леев.По данным поставщика, корректировка тарифов в срочном режиме необходима для "недопущения накопления долгов и вступления в неплатежеспособность из-за непокрытия потребления природного газа в действующей структуре тарифов", поскольку Termoelectrica закупает около 32,7% от всего объема поставленного природного газа "Молдовагаза".Напомним, ранее в правительстве заявляли, что потребителям компенсируют частично счета за тепло. Компенсация будет лишь за первую гигакалорию тепла, но более, чем на 450 леев.Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211119/nare-mozhet-ponizit-tarify-na-gaz-moldove-1-dekabrya-46535944.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/14/21/142131_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_563fa8ca0603caa8027ea9c4cb690c12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тарифы, электроэнергия

Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию

22:06 19.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В запросе, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что CET Nord и Termoelectrica потребовали повысить тариф на электроэнергию.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Государственный центральный поставщик электроэнергии Energocom попросил НАРЭ повысить тариф на поставку электроэнергии до 2,42 леев за кВт-ч. Запрос компании опубликован на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
В запросе, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что CET Nord и Termoelectrica потребовали повысить тариф на электроэнергию, которую они продают Energocom, соответственно, компания потребовала увеличить тариф на продажу этой электроэнергии поставщикам.
"В случае вступления в силу новых тарифов на производство электроэнергии с 1 ноября 2021 года, возникает необходимость утверждения новой цены на электроэнергию для Energocom. В противном случае, Energocom не сможет оплачивать счета за электроэнергию, произведенную CET Nord и Termoelectrica, накапливая значительные долги", — говорится в обращении компании Energocom.
В связи с этим предприятие попросило НАРЭ увеличить тариф на поставку электроэнергии с 1,51 лея до 2,42 леев за кВт-ч. Новые тарифы, согласно запросу, должны действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Общество
НАРЭ может понизить тарифы на газ в Молдове с 1 декабря
10:55
Напомним, Termoelectrica официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев, на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС), таким образом тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, увеличится на 650 лей за гигакалорию, то есть до 1772 леев.
По данным поставщика, корректировка тарифов в срочном режиме необходима для "недопущения накопления долгов и вступления в неплатежеспособность из-за непокрытия потребления природного газа в действующей структуре тарифов", поскольку Termoelectrica закупает около 32,7% от всего объема поставленного природного газа "Молдовагаза".
Напомним, ранее в правительстве заявляли, что потребителям компенсируют частично счета за тепло. Компенсация будет лишь за первую гигакалорию тепла, но более, чем на 450 леев.

Новые тарифы на газ

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:21Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
22:06Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию
21:41В COVID-сертификатах ЕС может появиться информация о третьей дозе вакцины
21:13Байден под анестезией – кому перейдут полномочия
20:45Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move
20:17Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:03Эксперт: Санду не хватает знаний о процессе приднестровского урегулирования
19:40Гаврилица прокомментировала большой внешний долг в госбюджете на 2022 год
19:12Дайджест недели: почему произойдет разочарование граждан в политике PAS
18:43Санду – об экспорте Молдовы в Россию и работе межправкомиссии
18:15Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
17:48Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
17:39В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
17:19Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов
17:02Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
16:47Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
16:29Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
16:08В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
15:47В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
15:30Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка