https://ru.sputnik.md/20211119/energocom-poprosil-nare-uvelichit-tarif-na-elektroenergiyu-46561121.html

Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию

Energocom попросил НАРЭ увеличить тариф на электроэнергию

В запросе, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что CET Nord и Termoelectrica потребовали повысить тариф на электроэнергию.

2021-11-19T22:06+0200

2021-11-19T22:06+0200

2021-11-19T22:06+0200

тарифы

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Государственный центральный поставщик электроэнергии Energocom попросил НАРЭ повысить тариф на поставку электроэнергии до 2,42 леев за кВт-ч. Запрос компании опубликован на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).В запросе, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что CET Nord и Termoelectrica потребовали повысить тариф на электроэнергию, которую они продают Energocom, соответственно, компания потребовала увеличить тариф на продажу этой электроэнергии поставщикам. "В случае вступления в силу новых тарифов на производство электроэнергии с 1 ноября 2021 года, возникает необходимость утверждения новой цены на электроэнергию для Energocom. В противном случае, Energocom не сможет оплачивать счета за электроэнергию, произведенную CET Nord и Termoelectrica, накапливая значительные долги", — говорится в обращении компании Energocom.В связи с этим предприятие попросило НАРЭ увеличить тариф на поставку электроэнергии с 1,51 лея до 2,42 леев за кВт-ч. Новые тарифы, согласно запросу, должны действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.Напомним, Termoelectrica официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев, на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС), таким образом тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, увеличится на 650 лей за гигакалорию, то есть до 1772 леев.По данным поставщика, корректировка тарифов в срочном режиме необходима для "недопущения накопления долгов и вступления в неплатежеспособность из-за непокрытия потребления природного газа в действующей структуре тарифов", поскольку Termoelectrica закупает около 32,7% от всего объема поставленного природного газа "Молдовагаза".Напомним, ранее в правительстве заявляли, что потребителям компенсируют частично счета за тепло. Компенсация будет лишь за первую гигакалорию тепла, но более, чем на 450 леев.Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211119/nare-mozhet-ponizit-tarify-na-gaz-moldove-1-dekabrya-46535944.html

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2021

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тарифы, электроэнергия