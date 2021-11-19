https://ru.sputnik.md/20211119/gavrilitsa-prokommentirovala-bolshoy-vneshniy-dolg-gosbyudzhete-na-2022-god--46555766.html

Гаврилица прокомментировала большой внешний долг в госбюджете на 2022 год

Гаврилица прокомментировала большой внешний долг в госбюджете на 2022 год

В законопроекте государственного бюджета на конец 2022 года внешний долг составит более 100 миллиардов леев.

2021-11-19T19:40+0200

2021-11-19T19:40+0200

2021-11-19T19:54+0200

экономика

в молдове

долг

бюджет

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала большой внешний долг и компонент дохода в виде грантов в госбюджете на 2022 год. В проекте госбюджета на следующий год предусмотрен доход в размере 50,06 миллиарда леев, и часть из этих средств будет восполнена за счет грантов. Она напомнила, что в госбюджет прошлых лет также были включены подобные компоненты дохода, но тогда не выполнялись условия для получения макрофинансовой помощи, как в 2020 году. По ее словам, тогда Молдова упустила много траншей как со стороны ЕС, так и от других партнеров, поэтому приходилось вносить изменения в бюджет и пересматривать расходы.Также премьер высказалась о большом внешнем долге к декабрю 2022 года, который на тот момент будет составлять примерно 100 миллиардов леев, согласно законопроекту о госбюджете. "Внешний долг порядка 100 миллиарда леев - это порядка 40% из ВВП. Если сравнить макрофинансовые анализы с другими странами в регионе, то мы находится в достаточно выгодной ситуации по этому показателю. Украина и Румыния дошли до более высокого процента от ВВП", - заявила Гаврилица. Эти цифры в законопроекте госбюджета прокомментировал также министр финансов Думитру Будянски. По его словам, подобная картина сложилась в связи с исключительной ситуацией, с которой столкнулась страна на фоне нескольких кризисов. "С помощью одолженных средств мы сможем обеспечить нормальную функциональность государства и программ развития", - заключил Будянски. Госбюджет на 2022 год Согласно проекту, ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Расходы ожидаются в размере 65,2 миллиарда.Дефицит составляет 15,4 миллиарда леев.Из общей суммы расходов государственного бюджета 51,4%, или 33,5 миллиарда леев, представляют собой трансферты в другие бюджеты, а 48,6% - это расходы на реализацию программ через органы центрального публичного управления. Расходы на реализацию проектов, финансируемых из внешних источников, составят в 2022 году около 5,4 миллиарда леев, что составляет 8,3% от общих расходов государственного бюджета.Дефицит государственного бюджета предусмотрен в размере 15,1 миллиарда леев.Остаток государственного долга на 31 декабря 2022 года оценивается в 103,3 миллиарда леев, доля государственного долга в ВВП на конец 2022 года не превысит 40,4%, что на 3,7% больше значения, указанного на конец 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html

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в молдове, долг, бюджет, наталья гаврилица