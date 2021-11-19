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Россия и Молдова отмечают юбилей дружбы и сотрудничества
Россия и Молдова отмечают юбилей дружбы и сотрудничества
Договор закрепляет развитие двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах.
2021-11-19T07:30+0200
2021-11-19T07:30+0200
политика
в молдове
молдова
сергей лавров
договор
сотрудничество
дружба
нику попеску
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничества между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства. В документе включено 33 статьи, в каждой из них говорится о различных сферах деятельности, в которых стороны будут сотрудничать. Речь идет об экономической сфере, торговле, культуре, социальным вопросам, обмене информации и другом. Накануне 20-летия Договора состоялся рабочий визит в Москву вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Достижение этой важной даты отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров. В то же время Лавров подчеркнул, что Молдова – страна, исторически близкая России."И на принципах прагматизма и взаимных интересов, думаю, мы сможем продвигать наши связи на взаимовыгодной основе в интересах наших народов и наших стран", – добавил Лавров.Еще одна дата, которая будет отмечаться в апреле следующего года, – 30-летие установления дипломатических отношений. Министр предложил обдумать, как страны могут достойно отметить эту дату и провести соответствующие мероприятие. В Москве Попеску и Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы."Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-priglasil-lavrova-v-kishinev-s-otvetnym-vizitom-46476736.html
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в молдове, молдова, сергей лавров, договор, сотрудничество, дружба, нику попеску

Россия и Молдова отмечают юбилей дружбы и сотрудничества

07:30 19.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocolВизит правительственной делегации Молдовы в Москву
Визит правительственной делегации Молдовы в Москву - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Договор о дружбе и сотрудничестве закрепляет развитие двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничества между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.
Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.
Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.
В документе включено 33 статьи, в каждой из них говорится о различных сферах деятельности, в которых стороны будут сотрудничать. Речь идет об экономической сфере, торговле, культуре, социальным вопросам, обмене информации и другом.
Накануне 20-летия Договора состоялся рабочий визит в Москву вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
Достижение этой важной даты отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убежден, что, несмотря на все перипетии этих 20 лет, в нашем сотрудничестве этот универсальный документ сохраняет свое значение и позволяет нам развивать отношения в интересах наших стран и народов", – сказал Лавров.
В то же время Лавров подчеркнул, что Молдова – страна, исторически близкая России.
"И на принципах прагматизма и взаимных интересов, думаю, мы сможем продвигать наши связи на взаимовыгодной основе в интересах наших народов и наших стран", – добавил Лавров.
Еще одна дата, которая будет отмечаться в апреле следующего года, – 30-летие установления дипломатических отношений. Министр предложил обдумать, как страны могут достойно отметить эту дату и провести соответствующие мероприятие.
В Москве Попеску и Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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"Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.
Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах.
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