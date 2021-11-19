https://ru.sputnik.md/20211119/ispolnyaetsya-dvadtsat-let-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46524305.html

Россия и Молдова отмечают юбилей дружбы и сотрудничества

Россия и Молдова отмечают юбилей дружбы и сотрудничества

Договор закрепляет развитие двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах.

2021-11-19T07:30+0200

2021-11-19T07:30+0200

2021-11-19T07:30+0200

политика

в молдове

молдова

сергей лавров

договор

сотрудничество

дружба

нику попеску

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В пятницу, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничества между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства. В документе включено 33 статьи, в каждой из них говорится о различных сферах деятельности, в которых стороны будут сотрудничать. Речь идет об экономической сфере, торговле, культуре, социальным вопросам, обмене информации и другом. Накануне 20-летия Договора состоялся рабочий визит в Москву вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Достижение этой важной даты отметил и глава МИД РФ Сергей Лавров. В то же время Лавров подчеркнул, что Молдова – страна, исторически близкая России."И на принципах прагматизма и взаимных интересов, думаю, мы сможем продвигать наши связи на взаимовыгодной основе в интересах наших народов и наших стран", – добавил Лавров.Еще одна дата, которая будет отмечаться в апреле следующего года, – 30-летие установления дипломатических отношений. Министр предложил обдумать, как страны могут достойно отметить эту дату и провести соответствующие мероприятие. В Москве Попеску и Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы."Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-priglasil-lavrova-v-kishinev-s-otvetnym-vizitom-46476736.html

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в молдове, молдова, сергей лавров, договор, сотрудничество, дружба, нику попеску