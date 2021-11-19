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Кафка по-молдавски, или скрипка Александры Конуновой
Кафка по-молдавски, или скрипка Александры Конуновой
Что не так со скрипкой Александры Конуновой
2021-11-19T08:30+0200
2021-11-19T09:32+0200
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Ровно 20 лет назад, 19 ноября 2001 года, президентами Владимиром Ворониным и Владимиром Путиным был подписан молдавско-российский Договор о дружбе и сотрудничестве. Что было хорошего и что плохого за эти годы между двумя странами? Насколько хорошо исполняются все пункты этого документа и стоит ли праздновать двадцатилетие подписания? Об этом расскажет эксперт - член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.А также – 26 октября 2021 года Sputnik Молдова писал: "В Международном кишиневском аэропорту остановили женщину, у которой нашли скрипку, предположительно, работы выдающегося скрипичного мастера Антонио Страдивари. В настоящее время инструмент направлен на экспертизу, чтобы подтвердить подлинность.Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу".Об этой ситуации и расскажет та самая женщина, у которой нашли скрипку – это знаменитая скрипачка Александра Конунова.
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россия, молдова, сотрудничество, дружба, в молдове, видео

Кафка по-молдавски, или скрипка Александры Конуновой

08:30 19.11.2021 (обновлено: 09:32 19.11.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В пятничном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем двадцатилетие Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и РФ и разбираемся в странной истории молдавской скрипачки.
Ровно 20 лет назад, 19 ноября 2001 года, президентами Владимиром Ворониным и Владимиром Путиным был подписан молдавско-российский Договор о дружбе и сотрудничестве. Что было хорошего и что плохого за эти годы между двумя странами? Насколько хорошо исполняются все пункты этого документа и стоит ли праздновать двадцатилетие подписания? Об этом расскажет эксперт - член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
А также – 26 октября 2021 года Sputnik Молдова писал: "В Международном кишиневском аэропорту остановили женщину, у которой нашли скрипку, предположительно, работы выдающегося скрипичного мастера Антонио Страдивари. В настоящее время инструмент направлен на экспертизу, чтобы подтвердить подлинность.
Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу".
Об этой ситуации и расскажет та самая женщина, у которой нашли скрипку – это знаменитая скрипачка Александра Конунова.
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