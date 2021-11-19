https://ru.sputnik.md/20211119/kafka-po-moldavski-ili-skripka-aleksandry-konunovoy-46522910.html

Кафка по-молдавски, или скрипка Александры Конуновой

Кафка по-молдавски, или скрипка Александры Конуновой

Что не так со скрипкой Александры Конуновой

2021-11-19T08:30+0200

2021-11-19T08:30+0200

2021-11-19T09:32+0200

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Ровно 20 лет назад, 19 ноября 2001 года, президентами Владимиром Ворониным и Владимиром Путиным был подписан молдавско-российский Договор о дружбе и сотрудничестве. Что было хорошего и что плохого за эти годы между двумя странами? Насколько хорошо исполняются все пункты этого документа и стоит ли праздновать двадцатилетие подписания? Об этом расскажет эксперт - член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.А также – 26 октября 2021 года Sputnik Молдова писал: "В Международном кишиневском аэропорту остановили женщину, у которой нашли скрипку, предположительно, работы выдающегося скрипичного мастера Антонио Страдивари. В настоящее время инструмент направлен на экспертизу, чтобы подтвердить подлинность.Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу".Об этой ситуации и расскажет та самая женщина, у которой нашли скрипку – это знаменитая скрипачка Александра Конунова.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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