https://ru.sputnik.md/20211119/kishinev-19-noyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46501038.html

Где в Кишиневе 19 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 19 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 19 ноября

2021-11-19T09:25+0200

2021-11-19T09:25+0200

2021-11-19T09:25+0200

коронавирус

в молдове

молдова

кишинев

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500556_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_33e586c0220abe22d05e5323e9fd314b.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 19 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Алба-Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в пригород Ватра и будет располагаться на улице Штефан Водэ, 9, возле Центра здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 20 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Траян, 23/1. Автобус будет располагаться в Кишиневе на улице Армянской на парковке у Центрального рынка. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможно вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer. Она будет возможна только с разрешения родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html

молдова

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, кишинев, вакцинация