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Где в Кишиневе 19 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 19 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 19 ноября
2021-11-19T09:25+0200
2021-11-19T09:25+0200
коронавирус
в молдове
молдова
кишинев
вакцинация
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 19 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Алба-Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в пригород Ватра и будет располагаться на улице Штефан Водэ, 9, возле Центра здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 20 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Траян, 23/1. Автобус будет располагаться в Кишиневе на улице Армянской на парковке у Центрального рынка. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможно вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer. Она будет возможна только с разрешения родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html
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в молдове, молдова, кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 19 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:25 19.11.2021
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 19 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Алба-Юлия возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в пригород Ватра и будет располагаться на улице Штефан Водэ, 9, возле Центра здоровья.

Где будут находиться пункты вакцинации 20 ноября

Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Траян, 23/1.
Автобус будет располагаться в Кишиневе на улице Армянской на парковке у Центрального рынка.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 18 ноября в Молдове стала возможно вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer. Она будет возможна только с разрешения родителей или опекуна.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
17 ноября, 11:19
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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