https://ru.sputnik.md/20211119/kogda-proydet-vizit-prezidenta-moldovy-moskvu-otvet-sandu-46544127.html

Когда пройдет визит президента Молдовы в Москву: ответ Санду

Когда пройдет визит президента Молдовы в Москву: ответ Санду

По вопросу визита Майи Санду в Москву и встрече с Владимиром Путином ничего не решено.

2021-11-19T13:11+0200

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политика

в молдове

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владимир путин

майя санду

визит

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Майя Санду ответила на вопрос, когда может состояться ее визит в Москву и последующая встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Санду, на данный момент по этому вопросу ничего не решено. "Мы всегда говорим и объявляем наши встречи, когда они согласованы. Когда встреча не согласована, мы, соответственно, не сообщаем", - заявила Санду. Она уточнила, что в администрации президента "работают по этому вопросу на всех уровнях и пытаются его решить и получить определенную конкретику". Напомним, Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2021 года. Первый визит она совершила в Киев, куда ездила затем повторно на "Крымскую платформу". За почти год своего мандата Санду также побывала в Париже, Вене, Риме, Брюсселе, Батуми, Берлине, Нью-Йорке и других городах. За это время Молдову посетили лидеры Словении, Германии, Польши, Украины и Румынии.

https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-rossiya-45996598.html

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