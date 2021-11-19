https://ru.sputnik.md/20211119/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46559099.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

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заболеваемость

статистика

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КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 763 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено три случая импорта инфекции: из Польши, Украины и Венгрии.Общее число случаев заражения в стране достигло 357 211.У работников системы здравоохранения выявлены 11 случаев заражения: пять у врачей, три у медсестер и три у работников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6478 тестов.Госпитализированы 1917 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 215 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 31).В то же время за сутки выздоровели 785 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 338 245.Минздрав сообщает о 47 погибших, причем в списке, опубликованном 19 ноября, называют разные даты сентября, октября и ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8756. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211114/avstriya-lokdaun-dlya-neprivitykh-46407821.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика