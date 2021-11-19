https://ru.sputnik.md/20211119/moldavane-rabotayuschie-italy-greece-budut-poluchat-pensii-46533872.html

Граждане Молдовы, работающие в Италии и Греции, будут получать пенсии

Граждане Молдовы, работающие в Италии и Греции, будут получать пенсии

Теперь молдавские трудовые мигранты смогут получать пенсию, если они работали в одном из указанных государств.

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Граждане Молдовы, которые работают или ранее трудились в Италии или Греции, смогут получать пенсию в этих странах по достижении пенсионного возраста. Соответствующее соглашение между Молдовой и этими двумя странами ратифицировали в парламенте в четверг. Соглашение с Италией в ​​области социального обеспечения было подписано в Риме 18 июня 2021 года, а с Грецией - 8 сентября этого года. Документы устанавливают рамки социальных гарантий для трудовых мигрантов из Молдовы.На основании упомянутых соглашений бенефициары будут получать пенсии по старости, пенсии по инвалидности в связи с общим заболеванием, пенсии и пособия по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, пенсии по случаю потери кормильца.Согласно положениям соглашений, каждое государство выплачивает часть пенсии, рассчитанной пропорционально периоду страхования, завершенному на его территории.Таким образом, человек будет пользоваться преимуществами, полученными в странах, в которых он осуществлял свою деятельность, на территории уже своего государства.В настоящее время подобное соглашение Молдова подписала с 16 государствами, 14 из них уже действуют.

https://ru.sputnik.md/20211013/srednyaya-pensiya-v-moldove-i-v-sosednikh-stranakh-45490334.html

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в молдове, молдова, греция, италия