https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html

Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ

Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ

Россия по итогам 2020 года инвестировала в страны СНГ и Грузию 37 миллиардов долларов

2021-11-19T16:29+0200

2021-11-19T16:29+0200

2021-11-19T17:33+0200

россия

молдова

инвестиции

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0e/32885604_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_001b676ab09db5745021b9a538ab6f65.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Объем иностранных инвестиций в бывшие страны СССР без учета Прибалтики по итогам 2020 года составил почти 46 миллиардов долларов, из них 37 миллиардов долларов пришлось на инвестиции из России. При этом Молдова занимает предпоследнее место среди стран ближнего зарубежья, в которые инвестируют российские бизнесмены. Такие данные представлены в докладе "Мониторинг взаимных инвестиций" Евразийского банка развития.В 2020 году из России в Молдову пришли 0,472 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это самый плохой показатель среди стран СНГ, если не считать Туркменистан, куда российские бизнесмены почти не вкладывают средств.По данным ЕАБР, Россия инвестирует в постсоветские страны в три раза больше, чем следует из официальных данных ЦБ.Лидирует среди стран, в которые текут российские инвестиции, Казахстан, в 2020 году в страну поступило более 11 миллиардов долларов. Следом идет Узбекистан с 8,9 миллиарда долларов и Белоруссия с 5,1 миллиарда.Российские инвесторы наращивают капиталовложения в страны СНГ - прежде всего в Узбекистан и Азербайджан, резко свернув инвестиционную деятельность на Украине.Последние места в рейтинге интересов российского бизнеса занимают Таджикистан (0,642 миллиарда), Молдова (0,472 миллиарда) и Туркменистан (0,001).Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из России в страны СНГ и ЕАЭС выросли за четыре года в 1,3 раза, в Узбекистан - в 2,1 раза, в Азербайджан - 1,2 раза. Узбекистан получил 99% всех постсоветских ПИИ из России (девять миллиардов долларов), Азербайджан - 99,3%, или 4,2 миллиарда долларов.Эксперты ЕАБР раскрыли и пять компаний-лидеров по ПИИ - "Лукойл", "Газпром", "Атомэнергопром", "Сбербанк" и "Полиметалл".

https://ru.sputnik.md/20210905/kuda-nelzya-finansist-rasskazal-kakie-investitsii-delat-ne-nado-44497238.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

россия, молдова, инвестиции