Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
Россия по итогам 2020 года инвестировала в страны СНГ и Грузию 37 миллиардов долларов
2021-11-19T16:29+0200
2021-11-19T17:33+0200
россия
молдова
инвестиции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0e/32885604_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_001b676ab09db5745021b9a538ab6f65.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Объем иностранных инвестиций в бывшие страны СССР без учета Прибалтики по итогам 2020 года составил почти 46 миллиардов долларов, из них 37 миллиардов долларов пришлось на инвестиции из России. При этом Молдова занимает предпоследнее место среди стран ближнего зарубежья, в которые инвестируют российские бизнесмены. Такие данные представлены в докладе "Мониторинг взаимных инвестиций" Евразийского банка развития.В 2020 году из России в Молдову пришли 0,472 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это самый плохой показатель среди стран СНГ, если не считать Туркменистан, куда российские бизнесмены почти не вкладывают средств.По данным ЕАБР, Россия инвестирует в постсоветские страны в три раза больше, чем следует из официальных данных ЦБ.Лидирует среди стран, в которые текут российские инвестиции, Казахстан, в 2020 году в страну поступило более 11 миллиардов долларов. Следом идет Узбекистан с 8,9 миллиарда долларов и Белоруссия с 5,1 миллиарда.Российские инвесторы наращивают капиталовложения в страны СНГ - прежде всего в Узбекистан и Азербайджан, резко свернув инвестиционную деятельность на Украине.Последние места в рейтинге интересов российского бизнеса занимают Таджикистан (0,642 миллиарда), Молдова (0,472 миллиарда) и Туркменистан (0,001).Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из России в страны СНГ и ЕАЭС выросли за четыре года в 1,3 раза, в Узбекистан - в 2,1 раза, в Азербайджан - 1,2 раза. Узбекистан получил 99% всех постсоветских ПИИ из России (девять миллиардов долларов), Азербайджан - 99,3%, или 4,2 миллиарда долларов.Эксперты ЕАБР раскрыли и пять компаний-лидеров по ПИИ - "Лукойл", "Газпром", "Атомэнергопром", "Сбербанк" и "Полиметалл".
https://ru.sputnik.md/20210905/kuda-nelzya-finansist-rasskazal-kakie-investitsii-delat-ne-nado-44497238.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0e/32885604_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_2a47743a06a33eced22839117c31bdc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, молдова, инвестиции

Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ

16:29 19.11.2021 (обновлено: 17:33 19.11.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкRuble rusești
Ruble rusești - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Россия по итогам 2020 года инвестировала в страны СНГ и Грузию 37 миллиардов долларов.
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Объем иностранных инвестиций в бывшие страны СССР без учета Прибалтики по итогам 2020 года составил почти 46 миллиардов долларов, из них 37 миллиардов долларов пришлось на инвестиции из России. При этом Молдова занимает предпоследнее место среди стран ближнего зарубежья, в которые инвестируют российские бизнесмены. Такие данные представлены в докладе "Мониторинг взаимных инвестиций" Евразийского банка развития.
В 2020 году из России в Молдову пришли 0,472 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это самый плохой показатель среди стран СНГ, если не считать Туркменистан, куда российские бизнесмены почти не вкладывают средств.
© SputnikСколько Россия инвестировала в страны бывшего СССР
Сколько Россия инвестировала в страны бывшего СССР - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Сколько Россия инвестировала в страны бывшего СССР
© Sputnik
По данным ЕАБР, Россия инвестирует в постсоветские страны в три раза больше, чем следует из официальных данных ЦБ.
Лидирует среди стран, в которые текут российские инвестиции, Казахстан, в 2020 году в страну поступило более 11 миллиардов долларов. Следом идет Узбекистан с 8,9 миллиарда долларов и Белоруссия с 5,1 миллиарда.
Российские инвесторы наращивают капиталовложения в страны СНГ - прежде всего в Узбекистан и Азербайджан, резко свернув инвестиционную деятельность на Украине.
Последние места в рейтинге интересов российского бизнеса занимают Таджикистан (0,642 миллиарда), Молдова (0,472 миллиарда) и Туркменистан (0,001).
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Экономика
Куда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо
5 сентября, 19:04
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из России в страны СНГ и ЕАЭС выросли за четыре года в 1,3 раза, в Узбекистан - в 2,1 раза, в Азербайджан - 1,2 раза. Узбекистан получил 99% всех постсоветских ПИИ из России (девять миллиардов долларов), Азербайджан - 99,3%, или 4,2 миллиарда долларов.
Эксперты ЕАБР раскрыли и пять компаний-лидеров по ПИИ - "Лукойл", "Газпром", "Атомэнергопром", "Сбербанк" и "Полиметалл".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:15Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
17:48Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
17:39В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
17:19Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов
17:02Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
16:47Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ
16:29Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
16:08В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
15:47В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
15:30Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка
15:20Российская Федерация и Республика Молдова: полностью раскрыть потенциал сотрудничества
15:00Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг
14:45Австрия вводит национальный локдаун из-за COVID-19
14:15"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
13:45Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
13:20В Народном собрании Гагаузии провалилась третья попытка избрания спикера
13:11Когда пройдет визит президента Молдовы в Москву: ответ Санду
13:00Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро
12:48Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией
12:42Премьер Греции предложил признавать ковид-сертификат после третьей прививки