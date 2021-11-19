https://ru.sputnik.md/20211119/moldove-zheltyy-kod-chem-predupredili-sinoptiki-46550456.html

В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики

В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики

Метеорологи предупредили об опасных погодных явлениях.

2021-11-19T16:08+0200

2021-11-19T16:08+0200

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молдова

желтый код

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с сильным ветром. Он будет активен 20 ноября. "На большей части территории республики 20 ноября ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении метеорологов. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове в ближайшие дни ожидается от +8 до +10 градусов по Цельсию, без осадков.

https://ru.sputnik.md/20211119/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-stranu-pridut-osennie-dozhdi-46527514.html

молдова

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2021

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молдова, желтый код, прогноз погоды