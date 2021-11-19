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В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
Метеорологи предупредили об опасных погодных явлениях.
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с сильным ветром. Он будет активен 20 ноября. "На большей части территории республики 20 ноября ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении метеорологов. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове в ближайшие дни ожидается от +8 до +10 градусов по Цельсию, без осадков.
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молдова, желтый код, прогноз погоды

В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики

16:08 19.11.2021 (обновлено: 16:12 19.11.2021)
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Все материалы
Метеорологи предупредили об опасных погодных явлениях.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с сильным ветром. Он будет активен 20 ноября.
"На большей части территории республики 20 ноября ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении метеорологов.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове в ближайшие дни ожидается от +8 до +10 градусов по Цельсию, без осадков.
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