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НАРЭ может понизить тарифы на газ в Молдове с 1 декабря
НАРЭ может понизить тарифы на газ в Молдове с 1 декабря
В НАРЭ опубликовали новые подсчеты тарифы на газ, что изменилось.
2021-11-19T10:55+0200
2021-11-19T11:15+0200
общество
в молдове
молдова
нарэ
тариф на газ
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересчитало тариф на газ до конца 2021 года. Итоговая цифра на декабрь получилась ниже, чем утвержденная в ноябре. Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте регулятора. Так, тариф на газ может снизиться примерно на два лея, до 8,16 лея за кубометр газа без учета НДС (8161 лей за тысячу кубометров). В проект решения, опубликованный на официальном сайте, заложена закупочная цена в 307,99 доллара (вместо цены в 450 долларов, представленной "Молдовагазом" в ноябре). Цена пересчитана по курсу 17,69 лея за доллар США. В ноябре считали по 17,90.Ожидается, что проект вступит в силу с 1 декабря 2021 года. Новые тарифы на газ и компенсацииСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев.Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.
https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-progolosoval-za-vyplatu-kompensatsiy-na-gaz-i-teplo-46515946.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, нарэ, тариф на газ

НАРЭ может понизить тарифы на газ в Молдове с 1 декабря

10:55 19.11.2021 (обновлено: 11:15 19.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В НАРЭ опубликовали новые подсчеты тарифов на газ: что изменилось.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересчитало тариф на газ до конца 2021 года. Итоговая цифра на декабрь получилась ниже, чем утвержденная в ноябре. Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте регулятора.
Так, тариф на газ может снизиться примерно на два лея, до 8,16 лея за кубометр газа без учета НДС (8161 лей за тысячу кубометров).
В проект решения, опубликованный на официальном сайте, заложена закупочная цена в 307,99 доллара (вместо цены в 450 долларов, представленной "Молдовагазом" в ноябре).
Цена пересчитана по курсу 17,69 лея за доллар США. В ноябре считали по 17,90.
Ожидается, что проект вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

Новые тарифы на газ и компенсации

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
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Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.
Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев.
Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.
Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.
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