https://ru.sputnik.md/20211119/narodnom-sobranii-gagauzii-provalilas-tretya-popytka-izbraniya-spikera-46539559.html

В Народном собрании Гагаузии провалилась третья попытка избрания спикера

В Народном собрании Гагаузии провалилась третья попытка избрания спикера

Депутатов не устроила кандидатура Дмитрия Константинова, который к тому же еще и взял самоотвод.

2021-11-19T13:20+0200

2021-11-19T13:20+0200

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КОМРАТ, 19 ноя - Sputnik, Максим Топал. Очередная попытка избрания руководящих органов гагаузского законодательного органа оказалась неудачной, и депутаты вновь отложили этот вопрос.Вместо того, чтобы выдвигать кандидатуры повторно и приступать к голосованию, народные избранники начали обсуждать отсутствие в прошлый вторник депутатов от Блока коммунистов и социалистов. На это им ответили, что 23 депутата тогда в зале присутствовали, и ничто не мешало оставшимся избирать руководство.Депутат Сергей Чимпоеш призвал своих коллег "принимать решения, исходя из чести, совести и достоинства". Ему ответил Демьян Карасени, попросивший "не проводить ликбез", "начать с себя" и "соблюдать регламент".Конфликты между депутатскими группами свидетельствуют о том, что устойчивого большинства нет и к единому мнению депутаты пока не пришли, - сказал депутат Николай Дудогло. Он предложил отложить заседание для проведения дальнейших переговоров.Однако депутаты все же начали процедуру повторного выдвижения кандидатур в председатели Народного собрания. Была предложена только одна – Дмитрия Константинова. Сам кандидат посчитал безальтернативное голосование "несправедливым" и заявил, что берет самоотвод.Во фракции коммунистов и социалистов заявили, что не станут участвовать в голосовании за спикера. Почему – объяснил депутат Петр Фазлы.Призывы присутствовавших на заседании примаров поскорее избрать руководство Народного собрания и приступить к обсуждению проекта бюджета на будущий год остались неуслышанными. Большинством голосов депутаты перенесли заседание на неделю. Четвертая попытка избрания спикера НСГ состоится в пятницу, 26 ноября.Народное собрание – законодательный орган АТО Гагаузия, в котором, согласно действующему законодательству, работает 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах. Мандат депутатов составляет четыре года.

https://ru.sputnik.md/20211116/draka-gagauzskie-deputaty-provalili-vtoruyu-popytku-izbraniya-spikera-46448917.html

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