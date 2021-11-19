https://ru.sputnik.md/20211119/pervye-sto-dney-takoy-afganistan-nam-ne-nuzhen-46559717.html

Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен

Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен

После вывода войск США и НАТО из Афганистана никем не признанные талибы* все же получили от ближайших соседей неформальный карт-бланш для трансформации страны.

2021-11-19T22:21+0200

2021-11-19T22:21+0200

2021-11-19T22:21+0200

афганистан

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После вывода войск США и НАТО из Афганистана никем не признанные талибы* все же получили от ближайших соседей неформальный карт-бланш для трансформации страны. Им не мешают, ориентируют на совместные экономические проекты, оказывают гуманитарную помощь афганскому населению. Сопредельные страны Центральной Азии и Россия при этом ожидают позитивных результатов по заранее обозначенным направлениям: формирование инклюзивного правительства, снижение террористических угроз, равноправие женщин, экономика без наркотиков. Первые сто дней новой власти талибов* прогресса не принесли.Российский президент Владимир Путин 18 ноября заявил, что ситуация в Афганистане требует дополнительных мер безопасности на южных рубежах РФ и содействия союзникам – государствам Центральной Азии. Обозначил приоритеты – предотвращение неконтролируемых потоков беженцев, активное содействие установлению гражданского мира, нейтрализации террористических структур и наркопреступности в Афганистане.В этот же день российский постпред при ООН Василий Небензя резюмировал: "Установившаяся после 15 августа в Афганистане новая реальность не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на ее территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства".Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил: "Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу – оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод". Все это негативно отразится на странах СНГ и мира в целом.Так Россия выразила холодный гнев по отношению к нарушителям обещаний (талибам*). Терпение центрально-азиатских соседей Афганистана также не бесконечно. Необходимы результаты. Управлять десятками народов Афганистана силами немногочисленного моноэтничного правительства – задача непростая, время работает против талибов*. И очень важно не допустить новых геополитических экспериментов и авантюр таких внешних игроков, как США и НАТО.Спектр безопасностиВ военном отношении страны Центральной Азии и Россия делают все возможное для укрепления южных рубежей – наращивают боевую интеграцию вооруженных сил, проводят практически непрерывную серию совместных маневров. Кроме того, во втором полугодии Россия активизировала поставки современного вооружения в Таджикистан и Узбекистан.Эта многомерная, сложная работа остается единственной надежной гарантией безопасности региона, и в обозримой перспективе (месяцы или годы) наверняка будет продолжена. Угрозы террористических группировок на территории Афганистана сохраняются, талибы* становятся мишенями для терактов в провинциях и на территории столицы. Страны Центральной Азии не застрахованы от вторжения "джихадистов" с юга.Растущую активность террористической группировки "Исламское государство"** на территории Афганистана 18 ноября с тревогой анализировали ООН: август – 13 атак, сентябрь – 38, октябрь – 48 терактов. Сложная экономическая ситуация в стране способствует росту рядов ИГ** – там платят.Правительство талибов* уже не является результатом перестрелок в Кабуле между сторонниками Хаккани (радикальное крыло движения) и Барадара (умеренное направление), как это было в начале сентября (погибли 17 человек и более 40 были ранены). Однако правительство преимущественно "пуштунское", подверженное влиянию Пакистана, не выражающее экономических интересов и религиозных предпочтений 80 народов и народностей Афганистана. Переговоры с влиятельными представителями талибов* на различных площадках, с участием России, Китая, Пакистана и стран Центральной Азии на состав и эффективность этого правительства влияют незначительно.Экономика и права женщин – две самые нерешаемые проблемы "эмирата".Первая все еще опирается на плантации опиумного мака. Объем производства опиума в Афганистане в 2021 году вырос на 8%, и достиг 6,8 тысяч тонн. Нестабильность способствует росту цен на опиум, и это подталкивает "фермеров" к увеличению объемов "производства".С другой стороны, счета старого правительства Исламской республики в США заблокированы, новых инвестиционных средств нет. Соседи не спешат реализовывать серьезные экономические (энергетические и транспортные) проекты в стране, где никто не может гарантировать их реализацию и безопасность сотрудников. Тревожный замкнутый круг, в который извне поступает гуманитарная помощь, явно недостаточная для благополучия 40-миллионного населения Афганистана.Нестабильный "эмират"Талибы* стремятся навести порядок в стране, и 18 ноября провели операцию против террористической группировки ИГ** на севере Кабула – ликвидировали трех боевиков. Однако новая власть встречает жесткое вооруженное сопротивление "конкурентов" – днем ранее в столице прогремели два взрыва, организованных "Исламским государством"**.За неделю с 13 ноября "джихадисты" устроили в столице целую серию взрывов с большим количеством жертв. Теракты продолжаются практически во всех провинциях страны. Для создания надежной системы безопасности талибам не хватает сил и компетенций, они не могут остановить расширение операционного пространства группировки ИГ**.Стабильный и безопасный Афганистан – очень отдаленная перспектива. Издание Foreign Policy отмечает, что многих талибов среднего звена разочаровал курс "политического офиса", недовольные стали переходить в отряды ИГ**. Очевидно, партизанские рейды в сочетании с доходами от контрабанды наркотиков – более простое занятие, нежели управление государством.На этом фоне три военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России 18 ноября доставили в Кабул десятки тонн гуманитарной помощи, и эвакуировали из Афганистана 380 человек – граждан Армении, Белоруссии, России, Кыргызстана, Украины.Для стабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе и в целом на Южном стратегическом направлении Россия намерена активнее использовать формат московских консультаций, который объединяет усилия 11 стран – России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.*Талибан – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** – террористическая организация, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://ru.sputnik.md/20211020/terakt-kabul-boi-baglane-taliby-ne-kontroli-afganistan-45746422.html

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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