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https://ru.sputnik.md/20211119/pevitsa-marina-khlebnikova-gospitalizirovana-s-ozhogami-20-tela-46560498.html
Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела
Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела
Состояние певицы оценивается как тяжелое. 19.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-19T22:49+0200
2021-11-19T22:49+0200
певица
ожоги
пожар
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, ранее госпитализированной при пожаре в своей квартире, передает RT."Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать", — сказал специалист.Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, ее передали медикам для осмотра. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве.Прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.
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певица, ожоги, пожар

Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела

22:49 19.11.2021
© Sputnik / Александр ПоляковМарина Хлебникова
Марина Хлебникова - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Александр Поляков
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Состояние певицы оценивается как тяжелое.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, ранее госпитализированной при пожаре в своей квартире, передает RT.
"Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать", — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, ее передали медикам для осмотра. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве.
Прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.
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