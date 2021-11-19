https://ru.sputnik.md/20211119/pevitsa-marina-khlebnikova-gospitalizirovana-s-ozhogami-20-tela-46560498.html

Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела

Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела

Состояние певицы оценивается как тяжелое. 19.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-19T22:49+0200

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певица

ожоги

пожар

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, ранее госпитализированной при пожаре в своей квартире, передает RT."Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать", — сказал специалист.Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, ее передали медикам для осмотра. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве.Прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.

https://ru.sputnik.md/20211111/pyat-let-pozhar-sklad-kishinev-46330571.html

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певица, ожоги, пожар