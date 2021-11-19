https://ru.sputnik.md/20211119/pevitsa-marina-khlebnikova-gospitalizirovana-s-ozhogami-20-tela-46560498.html
Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела
Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела
Состояние певицы оценивается как тяжелое. 19.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-19T22:49+0200
2021-11-19T22:49+0200
2021-11-19T22:49+0200
певица
ожоги
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46560257_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_9b5ca620785a1312d0993bbfdfca3d55.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, ранее госпитализированной при пожаре в своей квартире, передает RT."Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать", — сказал специалист.Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, ее передали медикам для осмотра. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве.Прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.
https://ru.sputnik.md/20211111/pyat-let-pozhar-sklad-kishinev-46330571.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46560257_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_08dc96325c534e4aab8fe7a659860d07.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
певица, ожоги, пожар
Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами 20% тела
Состояние певицы оценивается как тяжелое.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, ранее госпитализированной при пожаре в своей квартире, передает RT
.
"Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать", — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, ее передали медикам для осмотра. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве.
Прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.