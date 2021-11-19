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https://ru.sputnik.md/20211119/poedet-prezident-moldovy-esche-raz-na-krymskuyu-platformu-otvet-sandu-46539904.html
Поедет ли президент Молдовы еще раз на "Крымскую платформу": ответ Санду
Поедет ли президент Молдовы еще раз на "Крымскую платформу": ответ Санду
Санду считает, что ее участие в "Крымской платформе" не имело негативного влияния на переговоры с "Газпромом".
2021-11-19T12:04+0200
2021-11-19T12:14+0200
политика
в молдове
кишинев
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду готова и дальше в той или иной форме поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поедет ли она снова на "Крымскую платформу". Она подчеркнула, что Молдова всегда уважала и будет продолжать уважать территориальную целостность Украины, также как и Киев уважает суверенитет и целостность Республики Молдова. По словам Санду, эта позиция является официальной для нашей страны. В то же время Санду опровергла все слухи и мнения, что ее участие в "Крымской платформе" негативно сказалось на переговорах "Молдовагаза" и "Газпрома" о поставках газа в Молдову. "Вы (журналисты - прим. ред.) пытаетесь показать, что мое участие как-то негативно повлияло на переговоры, это все неправда. Были примеры и от других экспертов, которые указывали, что представители других стран тоже участвовали в платформе, и с ними были подписаны контракты на поставку газа", - пояснила Санду. "Крымская платформа" Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. В саммите приняла участие и президент Молдовы Майя Санду.В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. Санду отметила, что Молдова поддерживает 68-ю резолюцию 68-й Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Реакция России на "Крымскую платформу"Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-uchastie-krymskaea-platforma-peregovory-gazprom-46177830.html
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в молдове, кишинев, молдова, майя санду

Поедет ли президент Молдовы еще раз на "Крымскую платформу": ответ Санду

12:04 19.11.2021 (обновлено: 12:14 19.11.2021)
Майя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Санду считает, что ее участие в "Крымской платформе" не имело негативного влияния на переговоры с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду готова и дальше в той или иной форме поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поедет ли она снова на "Крымскую платформу".
"Да, разумеется. В той или иной форме продолжим уважать территориальную целостность Украины", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что Молдова всегда уважала и будет продолжать уважать территориальную целостность Украины, также как и Киев уважает суверенитет и целостность Республики Молдова. По словам Санду, эта позиция является официальной для нашей страны.
В то же время Санду опровергла все слухи и мнения, что ее участие в "Крымской платформе" негативно сказалось на переговорах "Молдовагаза" и "Газпрома" о поставках газа в Молдову.
"Вы (журналисты - прим. ред.) пытаетесь показать, что мое участие как-то негативно повлияло на переговоры, это все неправда. Были примеры и от других экспертов, которые указывали, что представители других стран тоже участвовали в платформе, и с ними были подписаны контракты на поставку газа", - пояснила Санду.
Брифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Санду – о том, как участие в "Крымской платформе" повлияло на переговоры с "Газпромом"
4 ноября, 21:35

"Крымская платформа"

Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. В саммите приняла участие и президент Молдовы Майя Санду.
В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. Санду отметила, что Молдова поддерживает 68-ю резолюцию 68-й Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

Реакция России на "Крымскую платформу"

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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