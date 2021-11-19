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https://ru.sputnik.md/20211119/pogodnye-rekordy-moldovy-19-noyabrya-46527902.html
Погодные рекорды Молдовы 19 ноября
Погодные рекорды Молдовы 19 ноября
Наиболее высокая и максимально низкая температура в этот день.
2021-11-19T00:01+0200
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погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 19 ноября 1916 года столбик термометра опустился до –13,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1966 году. Тогда воздух прогрелся до +18,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 19 ноября

00:01 19.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 19 ноября 1916 года столбик термометра опустился до –13,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1966 году. Тогда воздух прогрелся до +18,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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