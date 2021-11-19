https://ru.sputnik.md/20211119/pogodnye-rekordy-moldovy-19-noyabrya-46527902.html

Погодные рекорды Молдовы 19 ноября

Погодные рекорды Молдовы 19 ноября

Наиболее высокая и максимально низкая температура в этот день.

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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 19 ноября 1916 года столбик термометра опустился до –13,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1966 году. Тогда воздух прогрелся до +18,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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