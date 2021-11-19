https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html

В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год

В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год

В правительстве представили основные цифры государственного бюджета.

2021-11-19T15:47+0200

2021-11-19T15:47+0200

2021-11-19T16:11+0200

экономика

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госбюджет

молдова

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Правительство приняло законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно проекту, ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Расходы ожидаются в размере 65,2 миллиарда. Дефицит составляет 15,4 миллиарда леев.Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в проекте учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране. Проект госбюджета будет отправлен на рассмотрение в парламент.Основные расходы в госбюджете на 2022Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития - 7,7 миллиарда. В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством. Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании - 9,5 миллиона. Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html

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в молдове, госбюджет, молдова