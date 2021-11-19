Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html
В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
В правительстве представили основные цифры государственного бюджета.
2021-11-19T15:47+0200
2021-11-19T16:11+0200
экономика
в молдове
госбюджет
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/36/29153622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96776aaab2c9d4a54774a5a16f3b9b0d.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Правительство приняло законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно проекту, ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Расходы ожидаются в размере 65,2 миллиарда. Дефицит составляет 15,4 миллиарда леев.Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в проекте учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране. Проект госбюджета будет отправлен на рассмотрение в парламент.Основные расходы в госбюджете на 2022Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития - 7,7 миллиарда. В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством. Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании - 9,5 миллиона. Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/36/29153622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57fe092cf1b4b43cb03232e769f64979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, госбюджет, молдова

В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год

15:47 19.11.2021 (обновлено: 16:11 19.11.2021)
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В правительстве Молдовы представили основные цифры государственного бюджета.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Правительство приняло законопроект о государственном бюджете на 2022 год.
Согласно проекту, ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Расходы ожидаются в размере 65,2 миллиарда.
Дефицит составляет 15,4 миллиарда леев.
Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в проекте учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране.

Ожидается экономический рост в 4,5%, инфляция - 6,9%. А также увеличение экспорта на 10,6%, а импорта на 5,1%. Рост средней заработной платы составит 10%.

Думитру Будянски - Sputnik Молдова
Думитру Будянски
Министр финансов
Проект госбюджета будет отправлен на рассмотрение в парламент.

Основные расходы в госбюджете на 2022

Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.
Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития - 7,7 миллиарда.
В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством.
Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании - 9,5 миллиона.
Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма или придется затянуть пояса? - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Радио
Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма
Вчера, 22:44
Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:08В Молдове - "желтый код": о чем предупредили синоптики
15:47В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
15:30Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка
15:20Российская Федерация и Республика Молдова: полностью раскрыть потенциал сотрудничества
15:00Ядерное оружие НАТО может оказаться в Восточной Европе - Столтенберг
14:45Австрия вводит национальный локдаун из-за COVID-19
14:15"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
13:45Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
13:20В Народном собрании Гагаузии провалилась третья попытка избрания спикера
13:11Когда пройдет визит президента Молдовы в Москву: ответ Санду
13:00Экс-министру спорта Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 200 тысяч евро
12:48Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией
12:42Премьер Греции предложил признавать ковид-сертификат после третьей прививки
12:34Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:28Санду: мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией
12:10Санду рассказала, когда назначат нового вице-премьера по реинтеграции
12:04Поедет ли президент Молдовы еще раз на "Крымскую платформу": ответ Санду
11:45Визит Спыну в Киев: с кем он встретился и что обсудил
11:15Агентство по лекарствам Молдовы выдало разрешение на 27 новых препаратов
11:00Пресс-конференция президента Молдовы Майи Санду - видео