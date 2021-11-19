https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-prinyali-proekt-gosbyudzheta-moldovy-na-2022-god-46549185.html
В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
В правительстве представили основные цифры государственного бюджета.
2021-11-19T15:47+0200
2021-11-19T15:47+0200
2021-11-19T16:11+0200
экономика
в молдове
госбюджет
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/36/29153622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96776aaab2c9d4a54774a5a16f3b9b0d.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Правительство приняло законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно проекту, ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Расходы ожидаются в размере 65,2 миллиарда. Дефицит составляет 15,4 миллиарда леев.Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в проекте учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране. Проект госбюджета будет отправлен на рассмотрение в парламент.Основные расходы в госбюджете на 2022Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития - 7,7 миллиарда. В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством. Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании - 9,5 миллиона. Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/36/29153622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57fe092cf1b4b43cb03232e769f64979.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, госбюджет, молдова
В правительстве приняли проект госбюджета Молдовы на 2022 год
15:47 19.11.2021 (обновлено: 16:11 19.11.2021)
В правительстве Молдовы представили основные цифры государственного бюджета.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Правительство приняло законопроект о государственном бюджете на 2022 год.
Согласно проекту, ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Расходы ожидаются в размере 65,2 миллиарда.
Дефицит составляет 15,4 миллиарда леев.
Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в проекте учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране.
Ожидается экономический рост в 4,5%, инфляция - 6,9%. А также увеличение экспорта на 10,6%, а импорта на 5,1%. Рост средней заработной платы составит 10%.
Думитру Будянски
Министр финансов
Проект госбюджета будет отправлен на рассмотрение в парламент.
Основные расходы в госбюджете на 2022
Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.
Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития - 7,7 миллиарда.
В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством.
Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании - 9,5 миллиона.
Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.