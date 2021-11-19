https://ru.sputnik.md/20211119/pravitelstve-utverdili-novye-kadrovye-perestanovki-46553772.html
В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
Исполнительная власть в пятницу одобрила еще несколько назначений.
2021-11-19T17:39+0200
2021-11-19T17:39+0200
2021-11-19T17:39+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
кадровые перестановки
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Члены кабинета министров в пятницу на заседании утвердили несколько назначений. Так, министры проголосовали за назначение Галины Русу госсекретарем Министерства образования и исследований.Кроме того, правительство предложило кандидатуру Лилианы Вицу на пост члена Совета по телевидению и радио. Напомним, ранее все руководство СТР было отправлено в отставку депутатами, после проведения парламентского контроля. Помимо этого, было одобрено назначение Александру Манчу заместителем генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). А именно, он будет заниматься ветеринарными вопросами. Как уточнили на заседании, Манчу с 2014 года работает в системе ANSA.
https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html
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в молдове, правительство, молдова, кадровые перестановки
В правительстве утвердили новые кадровые перестановки
Исполнительная власть в пятницу одобрила еще несколько назначений.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Члены кабинета министров в пятницу на заседании утвердили несколько назначений.
Так, министры проголосовали за назначение Галины Русу госсекретарем Министерства образования и исследований.
Кроме того, правительство предложило кандидатуру Лилианы Вицу на пост члена Совета по телевидению и радио. Напомним, ранее все руководство СТР было отправлено в отставку депутатами, после проведения парламентского контроля.
Помимо этого, было одобрено назначение Александру Манчу заместителем генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). А именно, он будет заниматься ветеринарными вопросами.
Как уточнили на заседании, Манчу с 2014 года работает в системе ANSA.