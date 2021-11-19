https://ru.sputnik.md/20211119/premer-gretsii-predlozhil-priznavat-kovid-sertifikat-posle-tretey-privivki-46531984.html
Премьер Греции предложил признавать ковид-сертификат после третьей прививки
Премьер Греции предложил признавать ковид-сертификат после третьей прививки
В Греции вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса.
2021-11-19T12:42+0200
2021-11-19T12:42+0200
2021-11-19T12:42+0200
коронавирус
в мире
греция
вакцинация
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. С предложением президенту Европейской комиссии (ЕК) признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если спустя полгода с момента вакцинации в нем указывается третья прививка, обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.Телеобращение председателя правительства к гражданам транслировало греческое общественное телевидение ERT. Мицотакис говорил о ситуации с коронавирусом, инициативах и стратегии правительства по подавлению четвертой волны пандемии. Кроме того, премьер объявил о новых ограничениях для непривитых граждан страны. Они призваны стимулировать процесс вакцинации от коронавируса в Греции.На церковных службах у невакцинированных прихожан должен быть отрицательный лабораторный анализ. С 6 ноября без теста можно посещать продуктовые магазины, аптеки и церковь, а с тестом – учреждения культуры, торговые центры.Остальные меры предусматривают скользящий график работы для государственного и частного сектора, усиления контроля за соблюдением мер, укрепления национальной системы здравоохранения.Мицотакис также пообещал "непрерывные проверки, многочисленные тесты и меры индивидуальной защиты для стабилизации ситуации и сокращения случаев заражения", отметив при этом, что это "поощряющие, а не репрессивные решения"."Если вакцинировать всех пожилых людей, коронавирус превратится в разновидность сезонного гриппа. А если всем соблюдать правила личной гигиены, то он может исчезнуть", - сказал он.Кириакос Мицотакис в январе 2021 года предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения.
https://ru.sputnik.md/20211119/dtp-gretsii-postradali-nelegalnye-migranty-voditel-urozhenets-moldovy-46535706.html
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в мире, греция, вакцинация
Премьер Греции предложил признавать ковид-сертификат после третьей прививки
В Греции вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
С предложением президенту Европейской комиссии (ЕК) признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если спустя полгода с момента вакцинации в нем указывается третья прививка, обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.
"Что касается действия сертификатов, в моем письме президенту Европейской комиссии я предлагаю, чтобы цифровой европейский сертификат был действителен только в том случае, если в нем указывается третья прививка после шести месяцев. Для того, чтобы избежать трещин в стене иммунитета, которая уже построена на нашем континенте", - сказал он.
Телеобращение председателя правительства к гражданам транслировало греческое общественное телевидение ERT. Мицотакис говорил о ситуации с коронавирусом, инициативах и стратегии правительства по подавлению четвертой волны пандемии.
Кроме того, премьер объявил о новых ограничениях для непривитых граждан страны. Они призваны стимулировать процесс вакцинации от коронавируса в Греции.
"Со следующего понедельника все взрослые непривитые граждане, помимо заведений общепита, не будут заходить в другие закрытые помещения. Даже с тестом. Например, в кинотеатры, театры, музеи или спортзалы. Это немедленный акт защиты и, конечно же, косвенное побуждение к вакцинации", - заявил Мицотакис.
На церковных службах у невакцинированных прихожан должен быть отрицательный лабораторный анализ. С 6 ноября без теста можно посещать продуктовые магазины, аптеки и церковь, а с тестом – учреждения культуры, торговые центры.
Остальные меры предусматривают скользящий график работы для государственного и частного сектора, усиления контроля за соблюдением мер, укрепления национальной системы здравоохранения.
Мицотакис также пообещал "непрерывные проверки, многочисленные тесты и меры индивидуальной защиты для стабилизации ситуации и сокращения случаев заражения", отметив при этом, что это "поощряющие, а не репрессивные решения".
"Если вакцинировать всех пожилых людей, коронавирус превратится в разновидность сезонного гриппа. А если всем соблюдать правила личной гигиены, то он может исчезнуть", - сказал он.
Кириакос Мицотакис в январе 2021 года предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения.