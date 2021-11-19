https://ru.sputnik.md/20211119/press-konferentsiya-prezidenta-moldovy-mayi-sandu---live-46532122.html

Пресс-конференция президента Молдовы Майи Санду - видео

Пресс-конференция президента Молдовы Майи Санду - видео

Майя Санду отвечает в пятницу на вопросы журналистов.

2021-11-19T11:00+0200

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видео

в молдове

пресс-конференция

майя санду

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Президент Молдовы Майя Санду провела в пятницу пресс-конференцию. Ранее, 15 ноября, исполнился ровно год, как Санду была избрана главой государства. В ходе мероприятия президент ответила на вопросы журналистов о нынешнем состоянии молдавско-российских отношений, о возможности визита в Россию, а также об участии молдовы в "Крымской платформе" и о приднестровском урегулировании.

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в молдове, пресс-конференция, майя санду, видео