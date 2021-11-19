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Пресс-конференция президента Молдовы Майи Санду - видео
Пресс-конференция президента Молдовы Майи Санду - видео
Майя Санду отвечает в пятницу на вопросы журналистов.
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видео
в молдове
пресс-конференция
майя санду
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Президент Молдовы Майя Санду провела в пятницу пресс-конференцию. Ранее, 15 ноября, исполнился ровно год, как Санду была избрана главой государства. В ходе мероприятия президент ответила на вопросы журналистов о нынешнем состоянии молдавско-российских отношений, о возможности визита в Россию, а также об участии молдовы в "Крымской платформе" и о приднестровском урегулировании.
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в молдове, пресс-конференция, майя санду, видео

Пресс-конференция президента Молдовы Майи Санду - видео

11:00 19.11.2021 (обновлено: 13:19 19.11.2021)
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Майя Санду ответила в пятницу на вопросы журналистов, за ходом пресс-конференции в режиме онлайн следил Sputnik Молдова.
Президент Молдовы Майя Санду провела в пятницу пресс-конференцию. Ранее, 15 ноября, исполнился ровно год, как Санду была избрана главой государства.
В ходе мероприятия президент ответила на вопросы журналистов о нынешнем состоянии молдавско-российских отношений, о возможности визита в Россию, а также об участии молдовы в "Крымской платформе" и о приднестровском урегулировании.
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