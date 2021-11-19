https://ru.sputnik.md/20211119/proekt-byudzhete-gosudarstvennogo-sotsstrakhovaniya-2022-46554541.html
Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
Кабинет министров принял один из важнейших законопроектов на будущий год.
2021-11-19T17:48+0200
2021-11-19T17:48+0200
2021-11-19T17:48+0200
общество
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бюджет
страхование
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Проект закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год одобрен на заседании правительства в пятницу. Документ устанавливает доходы и расходы бюджета госсоцстрахования на следующий год.В структуре доходов 59,8% составляют общие ресурсы бюджета государственного социального страхования и 40,2% - трансферты из государственного бюджета.Расходы были выделены на программу "Социальная защита" с ее подпрограммами, чтобы обеспечить право на пенсии и социальные пособия, а также реализовать новые меры политики по повышению социальной защиты населения.Проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год разработан в соответствии с положениями Закона о государственной системе социального страхования, Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности и другими нормативными актами, касающимися сферы государственной социальной защиты.
https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html
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в молдове, молдова, бюджет, страхование
Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год
Кабинет министров принял один из важнейших законопроектов на 2022 год.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Проект закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год одобрен на заседании правительства в пятницу.
Документ устанавливает доходы и расходы бюджета госсоцстрахования на следующий год.
Согласно проекту, доходы бюджета государственного социального страхования на 2022 год оцениваются в 31,2 миллиарда леев, что на 3,7 миллиарда леев больше, чем в предыдущем году.
В структуре доходов 59,8% составляют общие ресурсы бюджета государственного социального страхования и 40,2% - трансферты из государственного бюджета.
Расходы были выделены на программу "Социальная защита" с ее подпрограммами, чтобы обеспечить право на пенсии и социальные пособия, а также реализовать новые меры политики по повышению социальной защиты населения.
Проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год разработан в соответствии с положениями Закона о государственной системе социального страхования, Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности и другими нормативными актами, касающимися сферы государственной социальной защиты.