https://ru.sputnik.md/20211119/proekt-byudzhete-gosudarstvennogo-sotsstrakhovaniya-2022-46554541.html

Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год

Кабмин утвердил проект о бюджете государственного соцстрахования на 2022 год

Кабинет министров принял один из важнейших законопроектов на будущий год.

2021-11-19T17:48+0200

2021-11-19T17:48+0200

2021-11-19T17:48+0200

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Проект закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год одобрен на заседании правительства в пятницу. Документ устанавливает доходы и расходы бюджета госсоцстрахования на следующий год.В структуре доходов 59,8% составляют общие ресурсы бюджета государственного социального страхования и 40,2% - трансферты из государственного бюджета.Расходы были выделены на программу "Социальная защита" с ее подпрограммами, чтобы обеспечить право на пенсии и социальные пособия, а также реализовать новые меры политики по повышению социальной защиты населения.Проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год разработан в соответствии с положениями Закона о государственной системе социального страхования, Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности и другими нормативными актами, касающимися сферы государственной социальной защиты.

https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, бюджет, страхование