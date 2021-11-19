https://ru.sputnik.md/20211119/prokuratura-trebuet-30-dney-predvaritelnogo-aresta-dlya-kavkalyuka-46547281.html

Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка

Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка

Кишиневский суд в сектора Чеканы вынес постановление о предварительном аресте Георгия Кавкалюка.

2021-11-19T15:30+0200

2021-11-19T15:30+0200

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общество

в молдове

предварительный арест

молдова

георге кавкалюк

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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Кишиневский суд сектора Чеканы потребовал 30 дней предварительного ареста для бывшего главы Генинспектората полиции и лидера партии "Европу строим дома" Георгия Кавкалюка. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).Такое решение суд вынес в пятницу в отсутствие фигуранта дела. Кавкалюка обвиняют в фабрикации дела об изнасиловании, в котором ранее обвиняли Георгия Петика и фальсификации уголовного дела о незаконной перевозке боеприпасов через молдавско-украинскую границу, в этом обвиняли Руслана Вербицкого."Дела связаны с инсценировкой изнасилования и инсценировкой незаконной перевозки патронов к автомату Калашникова на Украину - уголовные дела, сфабрикованные в 2018 году Генеральной инспекцией полиции. В обоих случаях есть несколько подозреваемых и обвиняемых, среди которых есть лица, содержащиеся под стражей до суда", - говорится в прокуратуре. Реакция КавкалюкаПо мнению Кавкалюка, это дело против него полностью сфальсифицировано, и он обжалует решение суда. В то же время политик считает, что в будущем Молдова проиграет два дела в Европейском суде по правам человека, а именно - по делу против Петика и против него самого и многих других полицейских. Кавкалюк уверен, что реальные виновные по всем указанным делам даже не идентифицированы следствием, а прокурор по этим делам не защищает свои личные интересы. "Судебная система в Молдове еще раз продемонстрировала, что она не независима и находится во власти тех, кто дергает за ниточки. Прошу руководство Генпрокуратуры, которая понимает, что ее вводят в заблуждение некоторые прокуроры бывших правительств и кланы, взять под жесткий контроль это дело. Потому что, в конце концов, порабощенные прокуроры приходят и уходят, но в конечном итоге пострадает имидж этого учреждения в Молдове", - написал Кавкалюк на своей странице в Facebook.Также Кавкалюк пообещал, что опубликует выступление своего адвоката в суде Василе Фолтя.Напомним, 20 июля Кавкалюк был объявлен в розыск прокуратурой Сынжерейского района, поскольку он несколько раз не явился в инстанцию по делу о "зеленочных хулиганах". В последнее время в прессе писали, что Кавкалюк находится в Лондоне. Дела Петика и Вербицкого Подполковник Пограничной полиции в отставке Георге Петик в 2018 году был обвинен в изнасиловании. Оргеевский суд 20 марта 2019 года приговорил Георге Петика к трем с половиной годам лишения свободы. Апелляционная палата Кишинева 19 июля 2019 года отправила дело на пересмотр, а Петика освободили из-под ареста под подписку о невыезде.В 2018 году члена партии DA Руслана Вербицкого задержали на украинском пограничном КПП Паланка-Маяки-Удобное при выезде из Молдовы. Под кузовом его автомобиля украинские пограничники обнаружили 60 патронов калибра 7,62 к автомату Калашникова. Вербицкий тогда утверждал, что патроны ему подбросили.

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