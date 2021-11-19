https://ru.sputnik.md/20211119/rossiyskaya-federatsiya-i-respublika-moldova-polnostyu-raskryt-potentsial-sotrudnichestva-46547832.html

Российская Федерация и Республика Молдова: полностью раскрыть потенциал сотрудничества

Российская Федерация и Республика Молдова: полностью раскрыть потенциал сотрудничества

Российская Федерация и Республика Молдова: полностью раскрыть потенциал сотрудничества

2021-11-19T15:20+0200

2021-11-19T15:20+0200

2021-11-19T15:34+0200

россия

молдова

договор

олег васнецов

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В этом году отмечается знаменательная дата в развитии российско-молдавских отношений — двадцатилетие со дня заключения базового Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в ноябре 2001 года в Москве президентами Российской Федерации и Республики Молдова.Два десятилетия положения этого документа символизируют традиционно дружеские отношения между нашими государствами. Благодаря подписанию Договора и его продлению в ноябре 2011 года была заложена прочная основа для развития межгосударственного сотрудничества на длительную перспективу.В динамичном, быстро меняющемся мире за двадцать последних лет произошли значительные, иногда — кардинальные перемены. Вместе с тем остаются неизменными многовековые узы дружбы между российским и молдавским народами, духовно-религиозное единство, сохраняется живая память о нашем общем историческом и культурном наследии. Его основы зиждутся на ярких и судьбоносных фактах: свадьбе дочери выдающегося молдавского государя Штефана Великого Елены Волошанки и сына русского царя Ивана III, заступничестве Петра Первого за Дмитрия Кантемира, ратных подвигах и проявленном героизме на полях Великой Отечественной войны.Несмотря на богатый спектр политических изменений в общественной жизни Республики Молдова на протяжении минувших лет, двусторонние отношения продолжали развиваться, неизменно демонстрируя позитивную динамику, раскрывая новые перспективы для расширения взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной сферах.В этом контексте на фоне глобального кризиса в связи с коронавирусной пандемией и непростой социально-экономической ситуацией во всем мире не стал исключением и 2021 год. Однако существующие сложности хотя и внесли коррективы в график контактов, в целом не привели к ослаблению взаимодействия между нашими странами.В августе текущего года состоялся рабочий визит в Кишинев заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрия Козака и его встреча с Президентом Республики Молдова Майей Санду.Развиваются межпарламентские и межправительственные связи, включая взаимодействие на различных международных площадках: ООН, МПА СНГ и других. На уровне межпарламентского сотрудничества в Афинах, на полях Европейской конференции председателей парламентов под эгидой ПАСЕ, прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Парламента Игоря Гросу. Во время беседы стороны договорились возобновить работу российско-молдавской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, взаимодействие в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ.Насыщенным оказался визит Министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, сопредседателя Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Нику Попеску в Москву, где в ходе переговоров с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеев Лавровым рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмен мнениями по тематике работы в рамках ООН, региональных интеграционных форматов, в том числе СНГ, Евразийского экономического союза. Министрами иностранных дел подписано совместное заявление по случаю 20-летия Договора о Дружбе и сотрудничестве.Наряду с этим состоялась встреча с Министром сельского хозяйства России, сопредседателем МПК Дмитрием Патрушевым. Сторонами констатирована роль МПК как важного инструмента развития российско-молдавского сотрудничества. Во исполнение ее решений ведется работа по проекту AgroHub, направленного на увеличение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Сопредседатели МПК договорились провести очередное заседание Комиссии в ближайшее время.Новые горизонты сотрудничества раскрываются и в культурно-гуманитарной сфере, где уровень взаимодействия всегда был традиционно высоким, отражающим многовековые братские отношения между российским и молдавским народами.Наша историческая память бережно хранит образы героев, которые отстояли свободу страны в битвах на фронтах Великой Отечественной войны. В тесном сотрудничестве с молдавской стороной, благодаря вкладу Российской Федерации, восстановлены и отремонтированы десятки мемориалов уроженцам республики во многих районах страны. Тысячи жителей со всей Молдовы каждый год приходят к Вечному огню у кишиневского мемориала "Вечность", чтобы поклониться памяти героев, благодаря которым сегодня мы живем под мирным небом.Каждый год десятки деятелей культуры и науки, артистов, людей искусства и представителей творческих коллективов из наших стран совершают взаимные поездки, обеспечивая непрерывный информационный обмен, обогащающий культурное, цивилизационное пространство наших государств. Сотни молодых людей из Молдовы поступают на бюджетные места в высших учебных заведениях Российской Федерации, чтобы вернуться домой в качестве квалифицированных специалистов.Можно с удовлетворением констатировать, что за два десятилетия действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией накоплен богатейший опыт всестороннего и плодотворного взаимодействия между двумя странами.Положения Договора основаны на принципах взаимного доверия, в соответствии с общепризнанными нормами международного права, при неизменном уважении территориальной целостности и соблюдения невмешательства во внутренние дела обоих государств. Благодаря успешному взаимодействию в рамках этого основополагающего документа Российская Федерация и Республика Молдова продолжают успешно сотрудничать в целях поддержания мира и стабильности в соответствии с целями, зафиксированными в документах ОБСЕ и международных актах в области защиты прав и основных свобод человека.Договор о дружбе и сотрудничестве прокладывает стратегический курс на равноправное и взаимовыгодное взаимодействие в области экономики, торговли, защиты окружающей среды, науки, техники, культуры, здравоохранения, гуманитарной сферы.И сегодня, через 20 лет после подписания этого документа, есть твердая уверенность, что в сегодняшнем сложном и быстро меняющемся мире, где интеграционное взаимодействие позволяет государствам эффективно преодолевать трудности и реализовать новые перспективы, наши страны продолжат успешно раскрывать большой потенциал двустороннего сотрудничества.Поздравляю всех жителей наших стран с этой замечательной юбилейной датой!

https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html

https://ru.sputnik.md/20211119/videomost-20-letiyu-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46531263.html

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россия, молдова, договор, олег васнецов