https://ru.sputnik.md/20211119/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-stranu-pridut-osennie-dozhdi-46527514.html

Самый точный прогноз погоды: в страну придут осенние дожди

Самый точный прогноз погоды: в страну придут осенние дожди

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-19T07:00+0200

2021-11-19T07:00+0200

2021-11-19T07:00+0200

прогноз

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, местами слабый дождь.Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –1 до +4 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +6 до +8 градусов.В последующие дни дневная температура вырастет на 1-3 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. Слабые дожди ожидаются 20 и 23 числа. Новое похолодание до +7 днем ожидается с 23 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 19 ноября отмечает день святителя Павла, патриарха Константинопольского.На Руси этот день получил название Павел Ледостав, так как мороз, который обычно стоял в этот день, окончательно сковывал льдом реки и озера. На Павла Ледостава крестьяне начинали готовиться к подледному лову – доставали снасти, осматривали их, если требовалось – чинили.Чтобы сезон зимней рыбалки удался, нужно было обязательно задобрить водяного. Для этого приносили что-нибудь вкусное и опускали в воду или бросали туда несколько монет.Также по льду на реках крестьяне судили о будущем урожае: "Если лед грудами – то и хлеба будут груды. Если гладко – то и хлеба будет гладко".Кроме того, святого Павла стали считать заступником военных моряков российского флота. В 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории Военно-морского флота.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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