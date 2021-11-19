https://ru.sputnik.md/20211119/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-stranu-pridut-osennie-dozhdi-46527514.html
Самый точный прогноз погоды: в страну придут осенние дожди
Самый точный прогноз погоды: в страну придут осенние дожди
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.
2021-11-19T07:00+0200
2021-11-19T07:00+0200
2021-11-19T07:00+0200
прогноз
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, местами слабый дождь.Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –1 до +4 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +6 до +8 градусов.В последующие дни дневная температура вырастет на 1-3 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. Слабые дожди ожидаются 20 и 23 числа. Новое похолодание до +7 днем ожидается с 23 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 19 ноября отмечает день святителя Павла, патриарха Константинопольского.На Руси этот день получил название Павел Ледостав, так как мороз, который обычно стоял в этот день, окончательно сковывал льдом реки и озера. На Павла Ледостава крестьяне начинали готовиться к подледному лову – доставали снасти, осматривали их, если требовалось – чинили.Чтобы сезон зимней рыбалки удался, нужно было обязательно задобрить водяного. Для этого приносили что-нибудь вкусное и опускали в воду или бросали туда несколько монет.Также по льду на реках крестьяне судили о будущем урожае: "Если лед грудами – то и хлеба будут груды. Если гладко – то и хлеба будет гладко".Кроме того, святого Павла стали считать заступником военных моряков российского флота. В 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории Военно-морского флота.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Евгений Чебан
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прогноз, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: в страну придут осенние дожди
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, местами слабый дождь.
Ветер западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –1 до +4 градуса.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +6 до +8 градусов.
В последующие дни дневная температура вырастет на 1-3 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. Слабые дожди ожидаются 20 и 23 числа. Новое похолодание до +7 днем ожидается с 23 ноября.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 19 ноября отмечает день святителя Павла, патриарха Константинопольского.
На Руси этот день получил название Павел Ледостав, так как мороз, который обычно стоял в этот день, окончательно сковывал льдом реки и озера. На Павла Ледостава крестьяне начинали готовиться к подледному лову – доставали снасти, осматривали их, если требовалось – чинили.
Чтобы сезон зимней рыбалки удался, нужно было обязательно задобрить водяного. Для этого приносили что-нибудь вкусное и опускали в воду или бросали туда несколько монет.
Также по льду на реках крестьяне судили о будущем урожае: "Если лед грудами – то и хлеба будут груды. Если гладко – то и хлеба будет гладко".
Кроме того, святого Павла стали считать заступником военных моряков российского флота. В 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории Военно-морского флота.