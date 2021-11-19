https://ru.sputnik.md/20211119/sandu--ob-eksporte-moldovy-v-rossiyu-i-rabote-mezhpravkomissii-46555225.html
Санду – об экспорте Молдовы в Россию и работе межправкомиссии
Санду – об экспорте Молдовы в Россию и работе межправкомиссии
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала торгово-эконмические отношения с Россией
2021-11-19T18:43+0200
2021-11-19T18:43+0200
2021-11-19T18:43+0200
видео
экспорт
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молдова
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Президент Молдовы Майя Санду выступила за наращивание товарооборота с Россией, учитывая членство республики в СНГ. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в пятницу.По ее словам, вопросы торговли с Россией она обсуждала еще в августе в беседе с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также этой темы касался в Москве министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Санду обратила внимание на то, что стороны обсуждали конкретные цифры и в целом торговлю с Россией."Мы попытались объяснить, что будет в общих интересах, чтобы эта цифра по торговле с Россией не уменьшилась. Будет заседание межправительственной комиссии, которая обсудит этот вопрос, который мы всегда поднимаем", - пояснила Санду.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
экспорт, россия, молдова, видео
Санду – об экспорте Молдовы в Россию и работе межправкомиссии
Глава государства прокомментировала торгово-экономические отношения между республикой и Россией, а также рассказала, какие вопросы могут быть обсуждены в рамках молдавско-российской межправкомиссии.
Президент Молдовы Майя Санду выступила за наращивание товарооборота с Россией, учитывая членство республики в СНГ. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, вопросы торговли с Россией она обсуждала еще в августе в беседе с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также этой темы касался в Москве министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Санду обратила внимание на то, что стороны обсуждали конкретные цифры и в целом торговлю с Россией.
"Мы попытались объяснить, что будет в общих интересах, чтобы эта цифра по торговле с Россией не уменьшилась. Будет заседание межправительственной комиссии, которая обсудит этот вопрос, который мы всегда поднимаем", - пояснила Санду.