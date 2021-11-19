https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-my-khotim-pragmatichnye-konstruktivnye-otnosheniya-rf-46541847.html

Санду: мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией

Санду: мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией

По случаю 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией Санду высказалась о молдавско-российских отношениях.

2021-11-19T12:28+0200

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией и прилагаем усилия для этого. Такое заявление сделала в пятницу на пресс-конференции президент Молдовы Майя Санду по случаю 20-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. В то же время Санду отметила работу сторон по вопросу приднестровского урегулирования. "По вопросу Приднестровья у нас постоянно есть дискуссии. Иногда наши мнения разнятся", - отметила Санду. Президент добавила, что мнение молдавской стороны официально формулирует Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Так же, по словам Санду, официально формулирует свое мнение и российская сторона. В пятницу, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.

https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html

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