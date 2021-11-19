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Санду: мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией
Санду: мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией
По случаю 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией Санду высказалась о молдавско-российских отношениях.
2021-11-19T12:28+0200
2021-11-19T12:28+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией и прилагаем усилия для этого. Такое заявление сделала в пятницу на пресс-конференции президент Молдовы Майя Санду по случаю 20-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. В то же время Санду отметила работу сторон по вопросу приднестровского урегулирования. "По вопросу Приднестровья у нас постоянно есть дискуссии. Иногда наши мнения разнятся", - отметила Санду. Президент добавила, что мнение молдавской стороны официально формулирует Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Так же, по словам Санду, официально формулирует свое мнение и российская сторона. В пятницу, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.
https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html
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в молдове, россия, молдова, майя санду, молдавско-российские отношения

Санду: мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией

12:28 19.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariПрезидентура РМ
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По случаю 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией Майя Санду прокомментировала нынешнее состояние молдавско-российских отношений.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией и прилагаем усилия для этого. Такое заявление сделала в пятницу на пресс-конференции президент Молдовы Майя Санду по случаю 20-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.

"Мы хотим прагматичных и конструктивных отношений с Россией и прилагаем усилия для этого. Конечно, результат этих усилий зависит от двух сторон. Есть сложные вопросы в повестке. Некоторые проще решить, другие сложнее, но все - в работе", - добавила Санду.

В то же время Санду отметила работу сторон по вопросу приднестровского урегулирования.
"По вопросу Приднестровья у нас постоянно есть дискуссии. Иногда наши мнения разнятся", - отметила Санду.
Президент добавила, что мнение молдавской стороны официально формулирует Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Так же, по словам Санду, официально формулирует свое мнение и российская сторона.
"Мы должны продолжать диалог, даже если некоторые вещи не происходят так, как мы хотели бы", - заключила Санду.
В пятницу, 19 ноября, исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. Документ был подписан 19 ноября 2001 года при президенте Молдовы Владимире Воронине и лидере РФ Владимире Путине.
Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.
Договор предусматривает, что стороны будут развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и сотрудничества в рамках международного законодательства.
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