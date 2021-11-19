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Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией
Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией
Президент Молдовы выступила за наращивание товарооборота с Россией, учитывая членство республики в СНГ.
2021-11-19T12:48+0200
2021-11-19T13:04+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией. Такое заявление глава государства сделала в пятницу на пресс-конференции.По словам Санду, вопросы торговли с Россией она обсуждала еще в августе, в беседе с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также этой темы касался в Москве министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, его визит в Россию состоялся 16-17 ноября. Как уточнила президент, стороны обсуждали конкретные цифры и в целом торговлю с Россией. Она также напомнила, что в ходе диалога Козак говорил о некоторых проблемах доступа российских товаров на молдавский рынок. "Мы не видим никаких преград для этого экспорта. Считаем, что по нашему соглашению по торговле с СНГ у нас должен быть свободный доступ в Россию. Считаю, что есть все предпосылки чтобы этот вопрос разрешился", - добавила Санду. Глава государства подчеркнула, что с молдавской стороны все было сделано, а что касается качества экспортируемых в Россию продуктов, то Молдова готова предоставлять все документы.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html
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в молдове, россия, молдова, экспорт в рф, снг, торговля

Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией

12:48 19.11.2021 (обновлено: 13:04 19.11.2021)
Майя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Юлия Липовая
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Президент Молдовы выступила за наращивание товарооборота с Россией, учитывая членство республики в СНГ.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией. Такое заявление глава государства сделала в пятницу на пресс-конференции.
По словам Санду, вопросы торговли с Россией она обсуждала еще в августе, в беседе с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также этой темы касался в Москве министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, его визит в Россию состоялся 16-17 ноября.
Как уточнила президент, стороны обсуждали конкретные цифры и в целом торговлю с Россией.

"Мы попытались объяснить, что будет в общих интересах, чтобы эта цифра по торговле с Россией не уменьшилась. Будет заседание межправительственной комиссии, которая обсудит этот вопрос, который мы всегда поднимаем", - пояснила Санду.

Она также напомнила, что в ходе диалога Козак говорил о некоторых проблемах доступа российских товаров на молдавский рынок.
"Мы не видим никаких преград для этого экспорта. Считаем, что по нашему соглашению по торговле с СНГ у нас должен быть свободный доступ в Россию. Считаю, что есть все предпосылки чтобы этот вопрос разрешился", - добавила Санду.
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Глава государства подчеркнула, что с молдавской стороны все было сделано, а что касается качества экспортируемых в Россию продуктов, то Молдова готова предоставлять все документы.
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