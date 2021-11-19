https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-ne-vizhu-problem-naraschivanii-tovarooborota-russia-46542972.html

Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией

Президент Молдовы "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией

Президент Молдовы выступила за наращивание товарооборота с Россией, учитывая членство республики в СНГ.

2021-11-19T12:48+0200

2021-11-19T12:48+0200

2021-11-19T13:04+0200

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду "не видит проблем" в наращивании товарооборота с Россией. Такое заявление глава государства сделала в пятницу на пресс-конференции.По словам Санду, вопросы торговли с Россией она обсуждала еще в августе, в беседе с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также этой темы касался в Москве министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, его визит в Россию состоялся 16-17 ноября. Как уточнила президент, стороны обсуждали конкретные цифры и в целом торговлю с Россией. Она также напомнила, что в ходе диалога Козак говорил о некоторых проблемах доступа российских товаров на молдавский рынок. "Мы не видим никаких преград для этого экспорта. Считаем, что по нашему соглашению по торговле с СНГ у нас должен быть свободный доступ в Россию. Считаю, что есть все предпосылки чтобы этот вопрос разрешился", - добавила Санду. Глава государства подчеркнула, что с молдавской стороны все было сделано, а что касается качества экспортируемых в Россию продуктов, то Молдова готова предоставлять все документы.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, россия, молдова, экспорт в рф, снг, торговля