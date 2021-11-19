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Санду рассказала, когда назначат нового вице-премьера по реинтеграции
Санду рассказала, когда назначат нового вице-премьера по реинтеграции
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала вопрос о том, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции
2021-11-19T12:10+0200
2021-11-19T12:15+0200
политика
молдова
майя санду
кандидатура
реинтеграция
вице-премьер
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не может сообщить, когда именно будет утвержден новый вице-премьер по реинтеграции. Эта должность осталась вакантной после того, как Влад Кульминский подал в отставку. О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.А 9 ноября на официальном сайте президента Молдовы был опубликован указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.
https://ru.sputnik.md/20211109/sandu-ukaz-otstavka-kulminsky-46285898.html
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молдова, майя санду, кандидатура, реинтеграция, вице-премьер

Санду рассказала, когда назначат нового вице-премьера по реинтеграции

12:10 19.11.2021 (обновлено: 12:15 19.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Президент Молдовы ответила на вопрос журналистов, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции.
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не может сообщить, когда именно будет утвержден новый вице-премьер по реинтеграции. Эта должность осталась вакантной после того, как Влад Кульминский подал в отставку.

"Это вопрос к правительству. Премьер-министр должна выступить с предложением по кандидатуре вице-премьера. Пока такого предложения не поступало. Поэтому не могу дать детальную информацию, когда это произойдет. Понятно, что это должно быть как можно скорее. Это очень важное направление, которое не должно оставаться без контроля", – сказала Санду.

О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
Влад Кульминский - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Политика
Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
9 ноября, 20:04
А 9 ноября на официальном сайте президента Молдовы был опубликован указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.
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