https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-rasskazala-kogda-naznachat-novogo-vitse-premera-po-reintegratsii-46540371.html

Санду рассказала, когда назначат нового вице-премьера по реинтеграции

Санду рассказала, когда назначат нового вице-премьера по реинтеграции

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала вопрос о том, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции

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политика

молдова

майя санду

кандидатура

реинтеграция

вице-премьер

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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не может сообщить, когда именно будет утвержден новый вице-премьер по реинтеграции. Эта должность осталась вакантной после того, как Влад Кульминский подал в отставку. О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.А 9 ноября на официальном сайте президента Молдовы был опубликован указ об отставке с должности вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.

https://ru.sputnik.md/20211109/sandu-ukaz-otstavka-kulminsky-46285898.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, майя санду, кандидатура, реинтеграция, вице-премьер