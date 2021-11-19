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Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
МИДЕИ прокомментировало ДТП в Греции, в котором погибли 7 человек.
2021-11-19T17:02+0200
2021-11-19T17:32+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через посольство Республики Молдова в Греческой Республике получило детальную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшей ночью недалеко от нома (района) Родопи в Греции.Утром в пятницу греческое издание "Прото тема" сообщило, что на шоссе Эгнатия произошла серьезная авария: водитель, предположительно, уроженец Молдовы, двигался из города Комотини в город Ксанти, перевозя в микроавтобусе 14 нелегальных мигрантов. Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, он набрал скорость и совершил резкий поворот, врезавшись в навес у проезжей части на шоссе Эгнатия. В результате семь человек погибли на месте, еще шесть получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Комотини. Еще два человека с легкими ранениями госпитализированы в медучреждение в Ксанти.Как сообщает МИДЕИ, представители дипмиссии предприняли срочные шаги, связавшись с местными властями для получения информации о гражданстве и личности пострадавших.Согласно информации, полученной от властей Греции, водитель машины, попавшей в аварию, является гражданином Республики Молдова. Он получил легкие травмы.Власти Греции ведут расследование обстоятельств аварии.
https://ru.sputnik.md/20211119/dtp-gretsii-postradali-nelegalnye-migranty-voditel-urozhenets-moldovy-46535706.html
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Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ

17:02 19.11.2021 (обновлено: 17:32 19.11.2021)
© AFP 2021 / LOUISA GOULIAMAKIКарета скорой помощи в Греции
Карета скорой помощи в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© AFP 2021 / LOUISA GOULIAMAKI
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Ирина Каруш
Все материалы
Внешнеполитическое ведомство Молдовы прокомментировало ДТП в Греции, в котором погибли семь человек.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через посольство Республики Молдова в Греческой Республике получило детальную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшей ночью недалеко от нома (района) Родопи в Греции.
Утром в пятницу греческое издание "Прото тема" сообщило, что на шоссе Эгнатия произошла серьезная авария: водитель, предположительно, уроженец Молдовы, двигался из города Комотини в город Ксанти, перевозя в микроавтобусе 14 нелегальных мигрантов. Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, он набрал скорость и совершил резкий поворот, врезавшись в навес у проезжей части на шоссе Эгнатия. В результате семь человек погибли на месте, еще шесть получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Комотини. Еще два человека с легкими ранениями госпитализированы в медучреждение в Ксанти.
Как сообщает МИДЕИ, представители дипмиссии предприняли срочные шаги, связавшись с местными властями для получения информации о гражданстве и личности пострадавших.
Согласно информации, полученной от властей Греции, водитель машины, попавшей в аварию, является гражданином Республики Молдова. Он получил легкие травмы.

Власти Греции ведут расследование обстоятельств аварии.
Accident rutier - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Общество
Жуткое ДТП в Греции: пострадали мигранты, водитель - уроженец Молдовы
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