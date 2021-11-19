https://ru.sputnik.md/20211119/smertelnoe-dtp-gretsii-uchastiem-grazhdanina-moldovy-utochnenie-midei-46549136.html
Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
МИДЕИ прокомментировало ДТП в Греции, в котором погибли 7 человек.
2021-11-19T17:02+0200
2021-11-19T17:02+0200
2021-11-19T17:32+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через посольство Республики Молдова в Греческой Республике получило детальную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшей ночью недалеко от нома (района) Родопи в Греции.Утром в пятницу греческое издание "Прото тема" сообщило, что на шоссе Эгнатия произошла серьезная авария: водитель, предположительно, уроженец Молдовы, двигался из города Комотини в город Ксанти, перевозя в микроавтобусе 14 нелегальных мигрантов. Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, он набрал скорость и совершил резкий поворот, врезавшись в навес у проезжей части на шоссе Эгнатия. В результате семь человек погибли на месте, еще шесть получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Комотини. Еще два человека с легкими ранениями госпитализированы в медучреждение в Ксанти.Как сообщает МИДЕИ, представители дипмиссии предприняли срочные шаги, связавшись с местными властями для получения информации о гражданстве и личности пострадавших.Согласно информации, полученной от властей Греции, водитель машины, попавшей в аварию, является гражданином Республики Молдова. Он получил легкие травмы.Власти Греции ведут расследование обстоятельств аварии.
https://ru.sputnik.md/20211119/dtp-gretsii-postradali-nelegalnye-migranty-voditel-urozhenets-moldovy-46535706.html
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Ирина Каруш
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, молдова, греция, дтп
Смертельное ДТП в Греции с участием гражданина Молдовы: уточнение МИДЕИ
17:02 19.11.2021 (обновлено: 17:32 19.11.2021)
Внешнеполитическое ведомство Молдовы прокомментировало ДТП в Греции, в котором погибли семь человек.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через посольство Республики Молдова в Греческой Республике получило детальную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшей ночью недалеко от нома (района) Родопи в Греции.
Утром в пятницу греческое издание "Прото тема"
сообщило, что на шоссе Эгнатия произошла серьезная авария: водитель, предположительно, уроженец Молдовы, двигался из города Комотини в город Ксанти, перевозя в микроавтобусе 14 нелегальных мигрантов. Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, он набрал скорость и совершил резкий поворот, врезавшись в навес у проезжей части на шоссе Эгнатия. В результате семь человек погибли на месте, еще шесть получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Комотини. Еще два человека с легкими ранениями госпитализированы в медучреждение в Ксанти.
Как сообщает МИДЕИ, представители дипмиссии предприняли срочные шаги, связавшись с местными властями для получения информации о гражданстве и личности пострадавших.
Согласно информации, полученной от властей Греции, водитель машины, попавшей в аварию, является гражданином Республики Молдова. Он получил легкие травмы.
Власти Греции ведут расследование обстоятельств аварии.