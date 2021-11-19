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Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов
Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов
Молдавский вице-премьер Спыну и его украинский коллега Кубраков договорились совместно решить ряд инфраструктурных вопросов.
2021-11-19T17:19+0200
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украина
молдова
инфраструктура
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вице-премьер молдавского кабинета министров Андрей Спыну в ходе визита в Киев провел встречу с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым. "Повестка нашей встречи включала обсуждение нескольких тем. Среди них - строительство пограничного моста Кэсеуцы - Ямполь. Мы договорились о возобновлении рейсов пассажирских поездов "Кишинев-Киев". Необходимость реабилитации железнодорожных путей на территории Украины между станциями Халта — Бессарабка, Халта — Гречены, Этулия — Джурджулешты", - написал Спыну на своей странице в социальной сети.Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы сообщил, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдово-украинского свободного режима грузовых и транзитных перевозок.
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Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов

17:19 19.11.2021 (обновлено: 17:21 19.11.2021)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Стрингер
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Дмитрий Терехов
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Молдавский вице-премьер Спыну и его украинский коллега Кубраков договорились совместно решить ряд инфраструктурных вопросов.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вице-премьер молдавского кабинета министров Андрей Спыну в ходе визита в Киев провел встречу с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым.
"Повестка нашей встречи включала обсуждение нескольких тем. Среди них - строительство пограничного моста Кэсеуцы - Ямполь. Мы договорились о возобновлении рейсов пассажирских поездов "Кишинев-Киев". Необходимость реабилитации железнодорожных путей на территории Украины между станциями Халта — Бессарабка, Халта — Гречены, Этулия — Джурджулешты", - написал Спыну на своей странице в социальной сети.
Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы сообщил, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдово-украинского свободного режима грузовых и транзитных перевозок.
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