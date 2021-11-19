https://ru.sputnik.md/20211119/spynu-v-kieve-vozobnovlyayutsya-reysy-passazhirskikh-poezdov-46552117.html

Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов

Спыну в Киеве: возобновляются рейсы пассажирских поездов

Молдавский вице-премьер Спыну и его украинский коллега Кубраков договорились совместно решить ряд инфраструктурных вопросов.

2021-11-19T17:19+0200

2021-11-19T17:19+0200

2021-11-19T17:21+0200

общество

украина

молдова

инфраструктура

андрей спыну

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2483/27/24832718_0:33:3137:1798_1920x0_80_0_0_ac265d534da7ca5bb637702b6b0dd41b.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вице-премьер молдавского кабинета министров Андрей Спыну в ходе визита в Киев провел встречу с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым. "Повестка нашей встречи включала обсуждение нескольких тем. Среди них - строительство пограничного моста Кэсеуцы - Ямполь. Мы договорились о возобновлении рейсов пассажирских поездов "Кишинев-Киев". Необходимость реабилитации железнодорожных путей на территории Украины между станциями Халта — Бессарабка, Халта — Гречены, Этулия — Джурджулешты", - написал Спыну на своей странице в социальной сети.Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы сообщил, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдово-украинского свободного режима грузовых и транзитных перевозок.

украина

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

украина, молдова, инфраструктура, андрей спыну