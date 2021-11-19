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Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя
Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя
С августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров лесов Амазонки. 19.11.2021, Sputnik Молдова
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лес
исчезновение
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за 2020 год выросли на 22%, передает РИА Новости. Показатели достигли максимального уровня с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).По данным института, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.
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лес, исчезновение

Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя

23:17 19.11.2021
© AFP 2021 / RAUL ARBOLEDAЛеса Амазонки
Леса Амазонки - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© AFP 2021 / RAUL ARBOLEDA
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С августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров лесов Амазонки.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за 2020 год выросли на 22%, передает РИА Новости. Показатели достигли максимального уровня с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).

По данным института, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.

В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.

Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.
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