https://ru.sputnik.md/20211119/tempy-ischeznoveniya-lesov-amazonki-dostigli-maksimalnogo-pokazatelya-46548692.html

Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя

Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя

С августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров лесов Амазонки. 19.11.2021, Sputnik Молдова

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лес

исчезновение

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за 2020 год выросли на 22%, передает РИА Новости. Показатели достигли максимального уровня с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).По данным института, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.

https://ru.sputnik.md/20210423/Parlament-vvel-moratoriy-na-vyrubku-lesa-na-vsey-territorii-Moldovy-34503069.html

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лес, исчезновение