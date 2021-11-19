Темпы исчезновения лесов Амазонки достигли максимального показателя
© AFP 2021 / RAUL ARBOLEDAЛеса Амазонки
© AFP 2021 / RAUL ARBOLEDA
С августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров лесов Амазонки.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за 2020 год выросли на 22%, передает РИА Новости. Показатели достигли максимального уровня с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).
По данным института, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.
В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.
Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.
По данным института, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.
В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.
Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.