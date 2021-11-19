https://ru.sputnik.md/20211119/toplivo-moldova-prodolzhayut-deshevet-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46542623.html
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные в Молдове с 20 ноября
2021-11-19T12:34+0200
2021-11-19T12:34+0200
2021-11-19T12:34+0200
общество
в молдове
цены на топливо
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КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 20 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на шесть банов и опустится до 21,15 лея.Цена на дизтопливо снизится на три бана – до 18,39 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, цены на топливо
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 20 ноября.
КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 20 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на шесть банов и опустится до 21,15 лея.
Цена на дизтопливо снизится на три бана – до 18,39 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.