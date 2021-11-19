https://ru.sputnik.md/20211119/trudovym-migrantam-ponadobyatsya-spravki-otsutstvii-vich-narkozavisimosti-46532449.html

Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости

Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости

Приказ МВД о необходимости справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости может вступить в силу с 29 декабря 2021 года.

2021-11-19T13:45+0200

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Обязательными документами для иностранцев и трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут стать справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ. В случае утверждения соответствующий приказ вступит в силу с 29 декабря, сообщают "Известия".Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, который обязывает иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган внутренних дел вышеназванные справки. Это нужно сделать в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медицинского освидетельствования, отмечает источник.Справки предоставляются либо на бумажном носителе (в территориальный орган МВД), или в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".Справки рекомендуются перевести на русский язык, если они оформлены на иностранном. В этом случае потребуется нотариально заверить верность перевода. "После получения справок уполномоченное лицо выдает документ об их предоставлении, в случае электронного документооборота извещение о приеме направляется в личный кабинет пользователя", - пишут "Известия".В течение трех рабочих дней с даты получения медицинских документов сведения о них вносятся получившей стороной в информационную систему МВД России. Правоохранительные органы рекомендуют иностранным гражданам обращаться за получением документов заблаговременно во избежание очередей.С 1 октября прекратил действие введенный указом президента России временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному удалению за пределы РФ. С этой же даты больше не действуют ранее введенные в Москве из-за распространения COVID-19 послабления для иностранцев.

https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-moskvy-migrantam-neobkhodimo-legalizovatsya-do-oktyabrya-45072126.html

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