https://ru.sputnik.md/20211119/trudovym-migrantam-ponadobyatsya-spravki-otsutstvii-vich-narkozavisimosti-46532449.html
Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
Приказ МВД о необходимости справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости может вступить в силу с 29 декабря 2021 года.
2021-11-19T13:45+0200
2021-11-19T13:45+0200
2021-11-19T13:45+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Обязательными документами для иностранцев и трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут стать справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ. В случае утверждения соответствующий приказ вступит в силу с 29 декабря, сообщают "Известия".Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, который обязывает иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган внутренних дел вышеназванные справки. Это нужно сделать в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медицинского освидетельствования, отмечает источник.Справки предоставляются либо на бумажном носителе (в территориальный орган МВД), или в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".Справки рекомендуются перевести на русский язык, если они оформлены на иностранном. В этом случае потребуется нотариально заверить верность перевода. "После получения справок уполномоченное лицо выдает документ об их предоставлении, в случае электронного документооборота извещение о приеме направляется в личный кабинет пользователя", - пишут "Известия".В течение трех рабочих дней с даты получения медицинских документов сведения о них вносятся получившей стороной в информационную систему МВД России. Правоохранительные органы рекомендуют иностранным гражданам обращаться за получением документов заблаговременно во избежание очередей.С 1 октября прекратил действие введенный указом президента России временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному удалению за пределы РФ. С этой же даты больше не действуют ранее введенные в Москве из-за распространения COVID-19 послабления для иностранцев.
https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-moskvy-migrantam-neobkhodimo-legalizovatsya-do-oktyabrya-45072126.html
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в мире, трудовые мигранты, общество
Трудовым мигрантам понадобятся справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
При необходимости справки нужно будет перевести на русский язык.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik.
Обязательными документами для иностранцев и трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут стать справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ. В случае утверждения соответствующий приказ вступит в силу с 29 декабря, сообщают "Известия"
.
Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, который обязывает иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган внутренних дел вышеназванные справки. Это нужно сделать в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медицинского освидетельствования, отмечает источник.
"[Предоставление] медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <...> и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", — говорится в проекте приказа.
Справки предоставляются либо на бумажном носителе (в территориальный орган МВД), или в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Справки рекомендуются перевести на русский язык, если они оформлены на иностранном. В этом случае потребуется нотариально заверить верность перевода. "После получения справок уполномоченное лицо выдает документ об их предоставлении, в случае электронного документооборота извещение о приеме направляется в личный кабинет пользователя", - пишут "Известия".
В течение трех рабочих дней с даты получения медицинских документов сведения о них вносятся получившей стороной в информационную систему МВД России. Правоохранительные органы рекомендуют иностранным гражданам обращаться за получением документов заблаговременно во избежание очередей.
С 1 октября прекратил действие введенный указом президента России временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному удалению за пределы РФ. С этой же даты больше не действуют ранее введенные в Москве из-за распространения COVID-19 послабления для иностранцев.