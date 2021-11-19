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Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move
Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move
Украина впервые станет участником военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - 2022
2021-11-19T20:45+0200
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украина
нато
учения
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Украина впервые станет участником военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - 2022, передает РИА Новости. Учения предварительно планируется в Бельгии."Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move – 2022. В Одессе состоялась конференция по планированию концепции командно-штабных учений НАТО Dynamic Move – 2022. Во время мероприятия, которое проходило в режиме онлайн, участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил", - говорится в сообщении пресс-службы военно-морских сил Украины.По данным пресс-службы, предварительно, учения пройдут с 31 января по 8 февраля в Остенде в Бельгии."Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели… Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", - цитирует пресс-служба старшего офицера командования подготовки командования военно-морских сил ВС Украины капитана 2-го ранга Артема Матвиенко.Планируется, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.
https://ru.sputnik.md/20211119/ustroit-khaos-v-tylu-u-nato-novye-plany-na-ukrainu-46534531.html
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украина, нато, учения

Украина впервые примет участие в учениях НАТО Dynamic Move

20:45 19.11.2021
© Photo : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Photo : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
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Одна из целей учений - отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Украина впервые станет участником военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - 2022, передает РИА Новости. Учения предварительно планируется в Бельгии.
"Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move – 2022. В Одессе состоялась конференция по планированию концепции командно-штабных учений НАТО Dynamic Move – 2022. Во время мероприятия, которое проходило в режиме онлайн, участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил", - говорится в сообщении пресс-службы военно-морских сил Украины.

По данным пресс-службы, предварительно, учения пройдут с 31 января по 8 февраля в Остенде в Бельгии.

"Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели… Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", - цитирует пресс-служба старшего офицера командования подготовки командования военно-морских сил ВС Украины капитана 2-го ранга Артема Матвиенко.

Планируется, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.
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