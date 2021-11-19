https://ru.sputnik.md/20211119/videomost-20-letiyu-podpisaniya-dogovora-druzhbe-sotrudnichestve-rm-rf-46531263.html
Видеомост к 20-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
Видеомост к 20-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
Видеомост к 20-летию Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ - LIVE
2021-11-19T10:00+0200
2021-11-19T10:00+0200
2021-11-19T10:20+0200
видео
в молдове
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В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслируется в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры отвечают на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.Участники видеомоста побеседуют о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.Участник в Москве: Артем Туров - депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Видеомост транслируется из студии посредством Zoom.
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в молдове, видео
Видеомост к 20-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
10:00 19.11.2021 (обновлено: 10:20 19.11.2021)
Видеомост Кишинев – Москва на тему: "Двадцать лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией".
В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое транслируется в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова
, а также на сайте и в социальных сетях информационного агентства, спикеры отвечают на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ.
Участники видеомоста побеседуют о базовом политическом Договоре между двумя государствами, который был подписан ровно 20 лет назад. Все эти годы Договор дает возможность для развития двусторонних связей, активизации взаимодействия в различных сферах. Договор способствует сохранению многовековых отношений между Россией и Молдовой и отвечает интересам народов обоих государств.
Участник в Кишиневе: Адриан Лебединский - депутат парламента Молдовы, фракция Блока коммунистов и социалистов.
Участник в Москве: Артем Туров - депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Видеомост транслируется из студии посредством Zoom.