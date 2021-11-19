https://ru.sputnik.md/20211119/vizit-spynu-kiev-kem-on-vstretilsya-chto-obsudil-46535566.html

Визит Спыну в Киев: с кем он встретился и что обсудил

Визит Спыну в Киев: с кем он встретился и что обсудил

Молдавский вице-премьер обсуждает в Киеве вопросы энергетической безопасности и поставок газа.

2021-11-19T11:45+0200

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обсудил энергетическую безопасность Молдовы с высокопоставленными лицами Украины. Об этом вице-премьер сообщил на своей странице в Facebook. Спыну находится с рабочим визитом в Киеве 18-19 ноября. По словам Спыну, он встретился с министром энергетики Германом Галущенко, с которым обсудил Концепт регионального партнерства для энергетической безопасности. Как добавил вице-премьер, Украина предложила Европейской комиссии создать хаб газовых хранилищ. "Предложил расширить круг участников Меморандума о взаимопонимании о взаимной поддержке в ситуациях энергетического кризиса", - написал Спыну. Также Спыну встретился с директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Как рассказал вице-премьер, они обсудили процесс подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).Помимо этого, молдавский министр обсудил с директором ГТС Украины Сергеем Макогоном возможности транспортировки природного газа и его закачки в подземные хранилища Украины, включая условия и установку выгодного тарифа по транспортировке. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну совершал 18-19 ноября рабочий визит в Киев.Программой визита были запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.

https://ru.sputnik.md/20211118/andrey-spynu-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-ukrainy---o-chem-oni-govorili-46512424.html

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в мире, украина, молдова, киев, энергетическая безопасность