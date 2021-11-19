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Визит Спыну в Киев: с кем он встретился и что обсудил
Визит Спыну в Киев: с кем он встретился и что обсудил
Молдавский вице-премьер обсуждает в Киеве вопросы энергетической безопасности и поставок газа.
2021-11-19T11:45+0200
2021-11-19T11:45+0200
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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обсудил энергетическую безопасность Молдовы с высокопоставленными лицами Украины. Об этом вице-премьер сообщил на своей странице в Facebook. Спыну находится с рабочим визитом в Киеве 18-19 ноября. По словам Спыну, он встретился с министром энергетики Германом Галущенко, с которым обсудил Концепт регионального партнерства для энергетической безопасности. Как добавил вице-премьер, Украина предложила Европейской комиссии создать хаб газовых хранилищ. "Предложил расширить круг участников Меморандума о взаимопонимании о взаимной поддержке в ситуациях энергетического кризиса", - написал Спыну. Также Спыну встретился с директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Как рассказал вице-премьер, они обсудили процесс подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).Помимо этого, молдавский министр обсудил с директором ГТС Украины Сергеем Макогоном возможности транспортировки природного газа и его закачки в подземные хранилища Украины, включая условия и установку выгодного тарифа по транспортировке. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну совершал 18-19 ноября рабочий визит в Киев.Программой визита были запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.
https://ru.sputnik.md/20211118/andrey-spynu-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-ukrainy---o-chem-oni-govorili-46512424.html
https://ru.sputnik.md/20211117/spynu-otpravlyaetsya-vizitom-kiev-kem-zaplanirovany-vstrechi-46491325.html
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в мире, украина, молдова, киев, энергетическая безопасность

Визит Спыну в Киев: с кем он встретился и что обсудил

11:45 19.11.2021
© Photo : Cancelaria de StatSecretar general al Guvernului, Andrei Spînu
Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
© Photo : Cancelaria de Stat
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Юлия Липовая
Все материалы
Молдавский вице-премьер обсуждает в Киеве вопросы энергетической безопасности и поставок газа.
КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обсудил энергетическую безопасность Молдовы с высокопоставленными лицами Украины. Об этом вице-премьер сообщил на своей странице в Facebook.
Спыну находится с рабочим визитом в Киеве 18-19 ноября.
По словам Спыну, он встретился с министром энергетики Германом Галущенко, с которым обсудил Концепт регионального партнерства для энергетической безопасности. Как добавил вице-премьер, Украина предложила Европейской комиссии создать хаб газовых хранилищ.
"Предложил расширить круг участников Меморандума о взаимопонимании о взаимной поддержке в ситуациях энергетического кризиса", - написал Спыну.
Встреча в Киеве Андрея Спыну и Германа Галущенко - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Андрей Спыну встретился с министром энергетики Украины – о чем они говорили
Вчера, 14:22
Также Спыну встретился с директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Как рассказал вице-премьер, они обсудили процесс подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).
Помимо этого, молдавский министр обсудил с директором ГТС Украины Сергеем Макогоном возможности транспортировки природного газа и его закачки в подземные хранилища Украины, включая условия и установку выгодного тарифа по транспортировке.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Спыну отправляется с визитом в Киев: с кем запланированы встречи
17 ноября, 18:02
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну совершал 18-19 ноября рабочий визит в Киев.
Программой визита были запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.
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